Deux hommes blessés dans une fusillade dans Ahuntsic-Cartierville

Deux hommes ont été blessés, mardi soir, lorsqu'un tireur a fait feu au travers de la vitrine d'un commerce de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, à Montréal.

Selon les premières informations disponibles, le suspect se serait rendu à un commerce du boulevard Henri-Bourassa, près de l'avenue Curotte, où il a ouvert le feu vers un commerce en direction de deux hommes qui se trouvaient à l'intérieur.

L'une des victimes, un homme de 36 ans, a été blessée par un projectile à une main, mais sa blessure ne mettait pas sa vie en danger, a précisé Jean-Pierre-Brabant, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'autre personne dans le commerce, un homme de 40 ans, a aussi été touchée, mais sa blessure était superficielle et elle n'a pas eu besoin d'être transportée à l'hôpital.

Une fois sa tâche accomplie, le suspect aurait pris la fuite à pied vers le sud sur l'avenue Curotte. Il était toujours recherché en soirée

Les deux victimes collaborent avec la police et devaient être rencontrées par les enquêteurs. Ceux-ci ont amorcé leur travail en soirée en étudiant la scène de crime et en rencontrant des témoins, pour tenter d'élucider cette double tentative de meurtre.

Il s'agit du second événement violent de la journée à survenir sur le territoire du SPVM. Plus tôt, en après-midi, un tireur a fait irruption dans un salon de tatouage lui aussi situé sur le boulevard Henri-Bourassa, mais dans l'est de l'île. Sur place, il a ouvert le feu avec une arme de gros calibre vers un homme de 28 ans, le blessant grièvement à une jambe, avant de prendre la fuite.