«Fin de mois»: plongée réaliste dans la pauvreté

Jean-Marie Lapointe poursuit sa croisade contre la pauvreté avec une seconde saison de «Fin de mois», à MOI ET CIE. À travers le parcours de dix familles en situation financière difficile, il souhaite changer le regard sur cette réalité que vivent de nombreuses personnes, autant en ville qu’en région.

Jean-Marie, avez-vous gardé le même concept pour cette seconde saison?

Notre démarche est toujours la même. On veut mettre de la lumière sur des personnes, qui ont de faibles ou pas de revenus du tout, afin de découvrir comment ils font pour s’en sortir et avoir une vie plus ou moins normale. Il y en a dans le lot qui ont un emploi, mais dont les salaires ne sont guère plus élevés qu’un chèque d’aide sociale.

Avez-vous une nouveauté?

On va exceptionnellement avoir un onzième épisode, qui va nous permettre de revenir sur les protagonistes de la première saison pour voir, un an plus tard, où ils sont rendus. Il est même possible qu’on aille revoir des familles que l’on a filmées à l’automne dernier pour la saison 2, si leur réalité a changé.

COURTOISIE MOI ET CIE

Quelles sont leurs motivations pour témoigner à visage découvert?

La quasi-totalité de nos protagonistes nous ont dit qu’ils veulent montrer que c’est possible de s’en sortir. Ils espèrent donner des trucs et que leur histoire puisse en inspirer d’autres. Il y a énormément de générosité, de compassion et de bienveillance de leur part.

On associe souvent la pauvreté à la ville, mais il y en a aussi en région. Montrez-vous cette réalité?

La pauvreté est même parfois plus difficile à vivre en région, où elle est souvent cachée. Il y a aussi moins de ressources. Dans les grandes villes, comme Montréal ou Québec, il y a beaucoup d’options. Quelqu’un qui serait plus serré financièrement va être capable de manger grâce aux banques alimentaires ou aux repas servis dans les refuges. En région, c’est beaucoup plus difficile. On est donc allé dans ce contexte, car le visage de la pauvreté est multiple.

Le confinement et la pandémie ont eu des conséquences économiques dramatiques. Est-ce que ce nouveau paradigme est présent dans la série?

La moitié de la saison était tournée avant qu’on mette les tournages sur la glace. Lorsqu’on a recommencé, on a poursuivi avec certains protagonistes avec lesquels on avait commencé. On n’a donc pas eu le choix d’inclure ce que la pandémie a eu comme effet sur leur vie. C’est très difficile pour les gens qui étaient déjà serrés financièrement. Pour certains, il y a eu un répit, car les créanciers étaient aussi en confinement. Mais avec le déconfinement, les comptes rentrent et il faut les payer. Pour d’autres, cette situation a été étonnamment bénéfique. Danielle, une femme dans la cinquantaine, a énormément travaillé comme chauffeur Uber durant le confinement, parce qu’elle a fait beaucoup plus de livraison de commandes. La série insiste beaucoup sur la résilience, le courage et la force d’âme de nos protagonistes.

Début de la seconde saison de «Fin de mois», ce mercredi, 20h, à MOI ET CIE.