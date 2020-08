La grande corvée «éducation» se fait attendre

Avec son plan pour la rentrée scolaire 2020, Jean-François Roberge avait une occasion de redorer son blason.

Celui-ci avait été terni par le débat sur les maternelles 4 ans, puis autour de l’abolition sous bâillon des commissions scolaires.

Au moment de l’éclatement de la pandémie en mars, le ministre avait suscité des haussements de sourcil lorsqu’il avait proclamé le Québec scolaire en «congé».

Qu’il ait dans un premier temps été pris par surprise par le caractère fulgurant et imprévisible de la COVID-19, on peut le comprendre. Elle nous a tous tétanisés au départ. Et même après, car cette bête inédite est protéiforme et crée des situations à l’avenant.

Mais depuis, que d’appels pour que l’école publique bouge davantage, se dynamise, sous l’impulsion d’un ministre de type meneur, pour éviter la catastrophe d’une épidémie d’ignorance.

La nature de la crise et le caractère mammouth du réseau ont sans doute miné certains de ses efforts.

Il est tentant – mais, admettons-le, excessif, compte tenu du nombre incalculable de situations – de dire que la catastrophe s’est produite. Pensons aux récurrents constats d’enseignants et de parents découragés par l’état quasi-végétatif de la «génération Zoom», au sortir de ces mois de confinement, de déconfinement partiel et d'école optionnelle.

L’espoir de la rentrée

En juin, le ministre annonça une réouverture progressive, prudente et «graduelle» des écoles primaires, en conformité avec les règles (évidemment mouvantes) de la santé publique. Et dès ce moment, dès le court séjour de quelques semaines en classe pour un certain nombre d’élèves, on avait commencé à entrevoir la rentrée, à tenter de l’imaginer, en espérant une grande corvée.

On attendit longtemps que le ministre précise sa vision. Répétons-le: la situation est sans précédent. D’innombrables diables se cachent dans les plis et replis de tous les détails.

Mais tout de même, pourquoi avoir attendu le 17 août, quelques jours avant la rentrée, pour annoncer les mesures visant à combattre la catastrophe?

Il est mieux d’avoir quelque chose plutôt que rien, bien entendu. Mais pourquoi annoncer pour 20 millions $ d’embauches alors que l’enseignement va reprendre incessamment? Et que les pénuries étaient antérieures à la COVID?

Permettez un peu de mauvaise foi? 20 millions $, c’est bien moins que les 75 que la Caisse a investis dans le Cirque du Soleil.

Mieux: comme le faisaient remarquer les critiques de l’opposition Véronique Hivon (PQ) et Marwah Rizqy (PLQ) hier à l’étude des crédits, c’est moins aussi que «l’augmentation des coûts de fonctionnement des maternelles 4 ans de 31,6 millions $».

Promesses

En 2018, les promesses de la CAQ en matière d’éducation étaient imposantes. Déjà en 2016, M. Roberge, dans son livre «Et si on réinventait l’école ? Chroniques d’un prof idéaliste», (Québec Amérique), écrivait: «De toute urgence, il faut faire de l’éducation notre priorité nationale.»

A-t-on vraiment senti hier que c’était le cas? Notre société est peut-être trop vieillissante pour se préoccuper de l’avenir : «L’éducation, ce n’est pas ce qui passionne le plus les Québécois», se désolait M. Roberge dans son essai.

Espérons que non.