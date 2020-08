La grève au port de Montréal provoque des mises à pied dans le secteur du camionnage

Le secteur du camionnage est touché de plein fouet par le conflit de travail qui perdure au port de Montréal depuis plusieurs jours.

• À lire aussi: Port de Montréal: Québec fait confiance à Ottawa

• À lire aussi: Grève au Port de Montréal: 80% des entreprises de Québec touchées

• À lire aussi: 90 000 conteneurs et 325 000 tonnes de vrac coincés

Selon l’Association du camionnage du Québec (ACQ), la grève représente un «nouveau coup dur» pour les entreprises de transports qui ont déjà dû faire face au blocus ferroviaire, à la pandémie de COVID-19 et à la grève au port de Vancouver depuis le début de l’année.

Plusieurs entreprises doivent procéder à des mises à pied alors que 90 000 conteneurs sont bloqués au port de Montréal et que les activités sont détournés vers les ports d’Halifax ou de New York.

«Depuis plus d’un an que le conflit de travail s’intensifie au port, après tout ce temps, plus de 70 rencontres de travail, qui n’ont manifestement pas résolut le problème, l’honorable Filomena Tassi doit agir immédiatement et efficacement pour que cesse cette situation qui s’éternise et qui affecte les possibilités d’exportation et tout l’écosystème économique qui dépendent des activités portuaires» a fait savoir dans un communiqué le pdg de l’Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux.

«La priorité doit être accordée à la reprise économique et c’est pourquoi, le gouvernement doit donner un mandat clair accompagner des pouvoirs qui permettront à son actuel observateur de passer au rôle de médiateur ayant le pouvoir de trancher et de régler le conflit.»

L’ACQ tient cependant à saluer les efforts du gouvernement Legault dans cette crise.

«Le lien d’affaire qui unit le port de Montréal à l’Ontario, notamment dans le secteur automobile joue un rôle important dans l’économie. Ce sont des millions de dollars de pertes pour nos entreprises et nos gens. La reprise des activités portuaires doit se faire sans délai», a ajouté M. Cadieux.

Entrepôts pleins

À Sainte-Catherine, en Montérégie, l'entreprise Trac-World voit son entrepôt déborder de marchandises en tout genre.

«Il rentre ici 20 à 25 wagons par jour de matières premières, de marchandises diverses et il y a un flot continu de chargement de conteneurs», fait savoir le président de Trac-World, Laurent Tourigny.

«À la minute où on arrête de charger des conteneurs, la marchandise ne fait que rentrer. Je pense qu'il ne faut pas que nos clients prennent l'habitude d'utiliser une autre avenue.»

Une quarantaine d'employés de cette entreprise ont été mis à pied temporairement, le temps que le conflit se règle.