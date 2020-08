Les Innus de Pessamit ont un nouveau chef

Jean-Marie Vollant a été élu chef du conseil des Innus de Pessamit, mardi, mettant ainsi fin à huit ans de règne du chef sortant René Simon.

L’homme de 71 ans a déjà été directeur général du conseil de bande, en plus d’avoir été élu conseiller à six reprises. Il a aussi siégé sur différents organismes en santé et en éducation dans la Manicouagan.

Dans un premier mandat, Jean-Marie Vollant ne souhaite pas apporter de changement au code électoral comme l’avait fait le chef sortant et veut surtout développer des ententes avec les différents ministères.

«Il ne faut pas être radical, a expliqué le nouveau chef. Faut arriver avec ce qui existe. À partir de ça, s’il y a des choses à cultiver, des choses à faire grandir, tu commences avec ça, mais on ne chambarde pas tout ce qui peut être là.»

Le nouveau chef a reçu les félicitations du préfet de la MRC de Manicouagan. «C’est une personne avertie et qui est aguerrie, ce qui fait qu’on va établir de bonnes relations avec lui. C’est une connaissance que j’ai déjà et je pense qu’il est ouvert à des relations avec la communauté régionale», a souligné Marcel Furlong.

«C’est une bonne nouvelle. Il y a de la continuité dans le conseil, mais aussi une vision nouvelle. Un nouveau chef qui est là pour travailler en collaboration avec nous ici à Baie-Comeau. Nous sommes enthousiastes de pouvoir travailler des projets qui sont porteurs pour Baie-Comeau et Pessamit», a renchéri le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, en faisant référence au dossier de Mason Graphite et au fait d’augmenter le nombre d’Innus dans les postes vacants des entreprises de la région.