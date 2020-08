Les libéraux accusent le gouvernement Legault d’avoir «abandonné» l’industrie touristique

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, balaie les critiques des partis d’opposition et se défend d’avoir abandonné l’industrie avec son plan de relance de 753 M$ constitué majoritairement de programmes d’aide sous forme de prêts.

Les libéraux, solidaires et péquistes ont tour à tour déploré la gestion de la crise sanitaire par la ministre Proulx, mardi matin, en commission parlementaire à l’occasion de l’étude des crédits du ministère du Tourisme.

Malgré la reprise de l’activité touristique en juillet et en août dans plusieurs régions du Québec, la pandémie a sévèrement plombé les finances des hôteliers et de plusieurs entreprises du secteur touristique qui peinent toujours à se relever.

La Ville de Montréal, désertée par les touristes, «se meurt», a largué le député de Québec solidaire Vincent Marissal, ajoutant qu’on «se croirait dans le film I Am Legend avec Will Smith».

@Isamelancon @DomAnglade Vous voulez parler d'aide directe, voici les chiffres : 20 M$ mesures incitatives + 25 M$ Ententes régionales + 14 M$ remboursement TSH + 18 M $ pour nos festivals. Faites le calcul. Plus généreux que tout autre plan. #savoircompter #creditsbudgetaires — Caroline Proulx (@caroaubureau) August 18, 2020

La chef de l’opposition officielle Dominique Anglade dit quant à elle avoir recueilli sur le terrain de nombreux témoignages de gens de l’industrie qui jugent que la ministre Proulx «n’a pas été à la hauteur» avec l’aide annoncée, qui ne répondrait pas aux besoins.

«C’est une chose que la ministre abdique son rôle comme ministre du Tourisme mais c’en est une autre que le gouvernement abandonne l’industrie touristique. Qu’est-ce que la ministre va faire pour remédier à la situation sur le terrain ?», lui a balancé Mme Anglade.

Un été «exceptionnel» selon Proulx

Caroline Proulx s’est défendue bec et ongles, affirmant que son plan de 753 M$ était le plus ambitieux au pays. «On voit les résultats avec un été touristique exceptionnel au Québec», a-t-elle insisté.

«On a posé des bons gestes et on les a posés rapidement. La réouverture de l’industrie touristique devait se faire de façon séquentielle, organisée. On a 50 secteurs d’activité. Il fallait prendre le temps de bien faire les choses. On a posé des gestes responsables, en accord avec la direction de la Santé publique (...) Il faut garder en tête que nous sommes toujours en pandémie», a-t-elle rappelé.

Des propos qui n’ont pas rassuré la députée libérale Isabelle Melançon qui a reproché à la ministre de défendre son gouvernement et non l’industrie.

Au pays des licornes

«On a l’air d’être au pays des licornes puis tout va bien... On a perdu les mois de mai et juin. Ces mois-là ne reviendront pas. Le tourisme d’affaires ne reviendra pas puis le tourisme d’hiver, ils sont très inquiets eux aussi. À Montréal, le taux d’occupation (dans les hôtels) est de moins de 10 %. C’est affreux ce qui se passe actuellement», a-t-elle déploré.

L’aide directe, selon elle, se chiffre à 58,8 M$ sur 753 M$ pour «faire face à la pire crise que tourisme ait jamais eu à affronter». Un montant nettement insuffisant qui a «insulté» de nombreux entrepreneurs, soutient-elle.

«Vous n’êtes pas capable de payer votre emprunt hypothécaire mais on va vous donner un prêt pour la rénovation... C’est la spirale de l’endettement. Une faillite, ça ne va jamais rembourser un prêt. Je suis en lien avec le milieu et je peux vous dire qu’ils ne sont pas contents», a renchéri la critique libérale en matière de tourisme.

«On sait que les libéraux aiment beaucoup ça les subventions (...) Nous sommes un gouvernement responsable qui gérons de façon responsable les deniers publics québécois», a rétorqué Mme Proulx. «La meilleure aide directe, c’est de mettre de l’argent dans le poches des Québécois», a-t-elle renchéri, rappelant les rabais offerts par l’État sur divers forfaits vacances et sur la carte annuelle pour les parcs nationaux de la Sépaq.

Combien de faillites à venir ?

Interrogée par la députée péquiste de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, sur les prévisions pour le nombre de faillites d’entreprises du secteur touristique, la ministre Proulx n’a pas été en mesure de lui fournir une réponse. «On est à analyser les chiffres (...) On va continuer de faire les évaluations parce qu’on est encore au cœur de l’été», a-t-elle indiqué.

Se disant elle aussi «préoccupée» par la situation à Montréal, la ministre Proulx a également promis de continuer à accompagner la métropole dans ses efforts pour la relance. «C’est difficile pour toutes les métropoles du monde. Tout le gouvernement s’engage à ne pas laisser tomber Montréal», a-t-elle déclaré, sans toutefois détailler les mesures concrètes additionnelles qui pourraient être mises de l’avant.