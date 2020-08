Les anti-masques ont fait beaucoup parler d’eux au cours de l’été en manifestant contre cette mesure mise en place par le gouvernement Legault dans le but de contrôler la pandémie de COVID-19.

Aux États-Unis, l’actrice Sharon Stone a publié une vidéo devenue virale sur Instagram accusant les anti-masques et l’administration Trump d’être responsables de la transmission de la maladie. Elle a notamment perdu sa grand-mère, et sa belle-mère toutes deux mortes de la maladie. Sa sœur, atteinte de lupus, lutte pour sa vie ainsi que son mari. Un message poignant qui rejoint directement les convictions du commentateur Richard Martineau.

«C’est ce que les gens contre le masque ne comprennent pas. S’ils veulent croire à toutes sortes de théories du complot, c’est correct. Tu crois que la Terre est plate? Ça ne me dérange pas, c’est tes affaires. C’est complètement ridicule, c’est absurde, c’est stupide, mais ça ne met pas ma santé en danger. Par contre, lors que tu dis que la COVID-19 c’est une petite grippe, qu’on n’a pas besoin de mettre de masque, ce n’est pas seulement ta santé que tu mets en danger, c’est la mienne!», lance Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» sur les ondes de LCN.

Le chroniqueur juge que ces personnes ne pensent qu’à leur petite personne, leurs besoins, en faisant référence à Lucie Laurier.

«Lorsque je l’entends dire ‘’on m’empêche de prendre ma grand-mère dans mes bras’’... J’ai vu ma mère qui a 86 ans cette semaine... j’aurais aimé la prendre dans mes bras, beaucoup. Je ne l’ai pas fait parce que je l’aime beaucoup justement et je veux la protéger. Peut-être que Lucie Laurier pense juste à elle parce qu’elle a envie de serrer sa mère dans ses bras... », ajoute-t-il.

Il considère que ceux qui sont contre le masque ont littéralement perdu le sens du sacrifice, puisqu’ils ne sont même pas capables de porter un bout de tissus sur leur visage deux minutes pour aller au dépanneur.

«Si un pays décide de nous envahir à un moment donné... on ne durera pas 10 minutes. On va jeter les armes, on ne se battra pas. On est incapables du moindre sacrifice», conclut-il.