Menu garni de nouveautés à Zeste cet automne

Le plus récent menu télé concocté par la chaîne Zeste comprend pas moins de 18 nouveautés. Outre les productions étrangères et d’autres épisodes des succès «Station Potluck» et «Coups de food», deux rendez-vous d’ici font leur apparition dans la grille horaire de l’automne.

Au-delà du sport

Grâce à «L’avant-match des foodies», l’univers des «tailgates» - ces fêtes précédant les compétitions sportives - sera recréé par deux fans de sport et de bonne bouffe: l’animateur Patrick Marsolais et le chef Martin Juneau.

Dès le 2 septembre, à chacun des rendez-vous, une ville ou un sport servira de point central à des découvertes gastronomiques.

On partira donc à la découverte de la culture de la Pennsylvanie avec la ville de Pittsburgh, on rendra hommage à la ville de Detroit en démystifiant la pieuvre à la façon des ailes de Buffalo, entre autres. Mais on s’intéressera aussi au soccer en imaginant une rivalité culinaire entre les stars Lionel Messi (Argentine) et Cristiano Ronaldo (Portugal). Sur la table, il y aura donc des pogos de chorizo avec mayonnaise au piri-piri et des crevettes avec du chili argentin.

«Je suis un grand amoureux de la culture américaine, mais en termes culinaires et Martin a prouvé qu’on pouvait s’intéresser à un paquet de villes nord-américaines et chacune a sa spécificité, détaille Patrick Marsolais. Bien sûr, on pense à La Nouvelle-Orléans - on a fait un thème sur le basketball avec les Pelicans -, mais Boston et New York, avec ses influences italiennes, ont leur culture culinaire.»

«Notre envie, c’est de sortir du “tailgate” en ayant des idées originales et des thématiques, ajoute Martin Juneau. Mais c’est sûr que c’est impossible de faire une émission sur le sport sans visiter les ailes de poulet, alors on en fait style barbecue Général Tao qui a super bien fonctionné et qui est au menu de mon resto [le Pastaga, NDLR] depuis ce temps-là.»

Parmi les invités de cette première saison: Mike Bossy, Charles Lafortune, Tammy Verge, Alexandre Barrette, Marie-Ève Dicaire et Biz.

Défis sur barbecue

Autre production originale attendue dès septembre, «BBQ en boîte» verra Bob le Chef et un passionné de la cuisson sur feu s’allier, chacun au-dessus de sa grille, afin de réaliser des défis imaginés par Steven Raichlen.

Bien sûr, des incontournables comme les tacos seront concoctés, mais il y aura beaucoup plus que des côtes levées et des briskets. À preuve, de la poutine où la côtelette de porc joue le rôle des frites, un Sonora Dog et du steak style Pittsburgh qui a poussé Bob le Chef à faire preuve d’inventivité.

«Des fois, les défis qui semblent les plus faciles à réaliser sont les plus complexes. Je connaissais bien le steak Pittsburgh pour y avoir goûté, mais brûler de la viande à l’extérieur et la garder crue à l’intérieur, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Beaucoup de beurre a été sacrifié...»

Pour Steven Raichlen, ce projet télé «représente une grande victoire sur la COVID». «On a réussi à vaincre et à démontrer de la créativité, de l’amitié, de la convivialité, malgré le fait que tout le monde restait chez soi. Le barbecue, c’est essentiellement une fête.»

Trois services signés Jamie Oliver

En plus de nombreux réputés chefs du Québec, Zeste continuera d’accueillir de célèbres maîtres des fourneaux.

Les téléspectateurs pourront ainsi être impressionnés par Gordon Ramsay («24 h en enfer»), Buddy Valastro et Duff Goldman («Buddy contre Duff») ou encore Jamie Oliver. Ce dernier brillera en tête d’affiche de trois émissions: «Super Food: les classiques familiaux», «Mon livre de recettes pour Noël» et «Le Noël à l’italienne de Jamie».

Le début des productions originales de Zeste

«Station Potluck» - saison 2: dès ce jeudi à 21 h

«L’avant-match des foodies»: commence le 2 septembre à 21 h

«BBQ en boîte»: à partir du 9 septembre à 21 h 30

«Coups de food» - saison 6: à compter du 9 octobre à 22 h