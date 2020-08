Retour d'une liaison aérienne entre Val-D'or et Montréal

Air Creebec a annoncé, mardi, qu'elle reprendra sa liaison aérienne entre Montréal et Val-d'Or dès la semaine prochaine à raison de trois vols par semaine.

Ce faisant, la ville de l'Abitibi sera à nouveau desservie par voie aérienne vers Montréal. Air Canada, qui assurait auparavant des vols commerciaux entre la métropole et Val-d'Or, avait coupé cette liaison à la fin juin, en même temps qu'une trentaine de liaisons régionales au pays.

Le transporteur Air Creebec, de son côté, avait mis fin à tous ses vols commerciaux au Québec en mars dernier, en raison de la pandémie de COVID-19. Seuls des vols nolisés pour des travailleurs essentiels se sont poursuivis, ainsi que certains vols commerciaux en Ontario

Le retour dans les airs des avions du transporteur québécois signifie aussi que les vols reprendront depuis Val-d'Or vers les communautés cries de Waskaganish, Chisasibi et Whapmagoostui.

Air Creebec avait notamment cessé d'offrir des vols vers les communautés cries pour tenter d'éviter d'y propager la COVID-19. «Après des discussions avec le Conseil cri de la santé et l’Agence de la Santé publique, Air Creebec reconnaît qu’il y a des déplacements essentiels nécessaires, tel le déplacement de différents membres du personnel médical, des travailleurs pour les besoins urgents des communautés et, dans certains cas, la réunion des familles», a toutefois reconnu le transporteur par communiqué, mardi, pour expliquer la reprise des vols.

«La santé et la sécurité des passagers, des clients et des employés est l’objectif ultime d’Air Creebec et nous ne sommes pas prêts à le sacrifier pour des raisons financières», a précisé le président de l'entreprise, Matthew Happyjack.

Basée à Waskaganish, Air Creebec se spécialise dans les vols vers les communautés du nord du Québec et de l'Ontario. Ses avions desservaient, avant la pandémie, un réseau de 16 aéroports incluant ceux de Val-d'Or, Montréal et Timmins, en Ontario.