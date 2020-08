En s’efforçant de souligner les divergences d’opinions entre le premier ministre et son ministre des Finances Bill Morneau, le bureau de Justin Trudeau a aussi montré à quel point le gouvernement a complètement perdu le fil de ses dépenses liées à la pandémie.

La démission de Bill Morneau, annoncée lundi en fin d’après-midi, laisse l’animateur Mario Dumont avec plus de questions que de réponses. D’abord, sur la question du scandale WE Charity, sa démission «ne répond à rien», indique-t-il, mais elle est préoccupante en raison de l’état précaire des finances publiques du pays au sortir de la COVID-19.

Car depuis plusieurs jours, le ministre Morneau est humilié sur la place publique par les journaux canadiens et le bureau du premier ministre, qui ont fait état des nombreuses divergences d’opinions sur le rythme des dépenses du gouvernement durant la pandémie. Certaines sources ont même avancé que le ministre des Finances n’était plus consulté.

«Là, tu te dis attends un peu. Le Canada va faire le plus gros déficit de son histoire, on a eu l’impression que Justin Trudeau, dans une générosité liée à la COVID-19, dépensait beaucoup, et le ministre des Finances n’était même plus dans le coup?»

«Le printemps dernier, je me demandais en blague si le ministre des Finances avait une calculatrice et calculait encore, poursuit-il. La réponse, c’était non! Le ministre des Finances ne tenait même plus le compte des milliards dépensés!»

Reste maintenant à savoir qui remplacera le ministre des Finances. De l’avis de Mario Dumont, le mandat qui attend le successeur de Bill Morneau ne sera pas de tout repos.

«Être ministre des Finances, c’est faire contrepoids au premier ministre le plus dépensier, j’allais dire de l’histoire, mais disons depuis son père Pierre-Elliott Trudeau», compare-t-il.

«Si tu as un premier ministre qui est extrêmement dépensier dans sa personnalité, tu as besoin d’un ministre des Finances qui tient ça un peu.»

