Visiter la cabane à sucre... en été?

Alors qu'ils s'apprêtaient à accueillir petits et grands pour le temps des sucres, les acériculteurs ont vu leur saison partir en fumée à cause de la pandémie.

Certains cherchent cependant à trouver un moyen de rattraper le temps perdu.

Au printemps, les bouilleuses de la cabane à sucre Rose et Roland Girard & fils de Saguenay fonctionnaient à plein régime. Pandémie ou pas, les arbres ont produit la même quantité d'eau d’érable, qui a été transformée en sirop.

Pour un groupe de 100 personnes, quatre gallons de sirop d'érable sont nécessaires seulement pour faire la dégustation de tire sur la neige.

Mais cette année, avec tous les repas qui ont été annulés, la majorité des gallons de sirop produits s'empoussièrent sur les tablettes de l'érablière.

« On a du surplus pour les prochaines années! », s'exclame le propriétaire de la cabane à sucre Rose et Roland Girard & fils, Bruno Girard.

L'entreprise, qui a enregistré des pertes de plus de 75 %, cherche un moyen de sauver sa saison.

Une idée mijote: celle d'ouvrir la cabane à sucre en plein été.

«Ici, on n'a pas d'eau. Ça prendrait quelque chose pour se laver les mains et aller à la toilette. Après, on n'a pas de neige. Faudrait qu'on se trouve un canon à neige», énumère M. Girard.

D'énormes investissements seraient nécessaires. Les propriétaires veulent donc s'assurer que le projet serait rentable avant de le mettre sur pieds.

La clientèle au rendez-vous?

Normalement, c'est entouré de neige que se fait la dégustation de tire.

L'équipe de TVA nouvelles a donc demandé aux gens s'ils seraient prêts à tenter l'expérience en plein été.

«Ne serait-ce que pour encourager, oui !».

«Le fait que ce soit en été, ça me pousserait à l'essayer», ont déclaré quelques personnes rencontrées.

Près d'une quinzaine d’entre eux seraient prêts à tenter le coup. Seule une personne soutient que la tradition ne doit pas déroger de l'actuelle façon de faire.

Si les Québécois croient être au rendez-vous, les Européens aussi pourraient trouver le projet attirant lorsque les frontières rouvriront.

«Pour les Européens qui ne visitent pas vraiment la région au printemps, pour qui l'érable est emblématique chez nous, ce serait une belle expérience de visiter une cabane à sucre», explique la présidente de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lily Gilot.

Canons à neige? Glissades extérieures? Les propriétaires n'ont aucune idée de la formule que pourrait prendre le projet pour l'instant.

Chose certaine, il est bien présent dans l'imaginaire de Bruno Girard.