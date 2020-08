«Actuellement, on a un bon contrôle de la pandémie, mais...»

La pandémie de COVID-19 au Québec est sous contrôle pour l’instant, mais «il ne faudrait pas grand-chose» pour que tout bascule. C’est l’analyse qu’en fait Diane Lamarre, pharmacienne et professeure titulaire de clinique, qui, dans le cadre de sa chronique au TVA 17h, a compilé les chiffres de la COVID au cours des derniers mois, afin de faire un portrait des hospitalisations.

Hier, soit le 18 août, 146 personnes étaient hospitalisées, et 26 d’entre elles se trouvaient aux soins intensifs.

«Quand on arrive dans cette catégorie, les soins intensifs, la vie peut-être menacée. Il y a des gens qui en ressortent très bien, mais c’est un niveau de soins intense. C’est un constat bien réel, note la scientifique. Il va falloir regarder très souvent derrière nous si on veut être capables de faire les bonnes choses à l’avenir», explique-t-elle.

Ainsi, il est intéressant de noter que le 18 avril, 1130 personnes étaient hospitalisées, dont 258 aux soins intensifs. Le 18 mai, où le Québec était presque au pic de la pandémie, 1771 hospitalisations étaient rapportées, dont 179 aux soins intensifs.

Les cas ont commencé à chuter en juin, malgré un déconfinement qui s’est effectué de façon progressive, en préservant les mesures sanitaires, dont la distanciation sociale.

Du 18 mai au 18 juin, les hospitalisations ont chuté de 534. Le 18 juin, 673 hospitalisations étaient rapportées.

Le 18 juillet, date où le port du masque (ou du couvre-visage) a été instauré, les personnes admises à l’hôpital étaient en chute, avec 251 hospitalisions.

Hier, le 18 août, les hospitalisations se chiffraient à 146.

Pour la pharmacienne, il ne fait aucun doute que les mesures mises en place par le gouvernement ont permis d’endiguer l’épidémie.

«On voit qu’on a un bon contrôle actuellement de la pandémie et ces mesures-là s’imposent. La distanciation sociale, le lavage des mains et le couvre-visage, on voit que c’est déterminant. Mais attention ça ne prendrait pas grand-chose pour que ça puisse remonter encore, comme en Europe», n’analyse-t-elle.

