Au moins 15 ans de prison pour avoir tué son bébé naissant

Le Montréalais qui a tué son bébé naissant à coups de fourchette à viande, alors qu’il était encore dans le ventre de sa mère, passera au moins 15 ans derrière les barreaux, a tranché la cour ce matin devant la mère de l’enfant qui espère pouvoir maintenant reprendre « un semblant de vie ».

« Ça va nous aider à avancer dans la vie, surtout pour les enfants... La seule chose qui importe, c’est de reprendre une vie normale avec les enfants », a émotivement déclaré l’ex-conjointe de Sofiane Ghazi, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Ghazi, 40 ans, avait commis son crime en juillet 2017, un mois après avoir été condamné pour violence conjugale envers son épouse de l’époque. Violent, consommateur de crack, il avait déjà prévenu sa femme qu’il ne voulait pas de ce troisième enfant.

« Il avait la volonté d’asseoir son autorité dans le ménage », a dit le juge Jean-François Buffoni, en déplorant la « brutalité sans nom » du crime.

Car ce jour-là, Ghazi avait saisi une fourchette à viande, et avait frappé sa conjointe à 19 reprises, au niveau du ventre, alors qu’elle était enceinte de 36 semaines. Il est ensuite parti avec le seul téléphone du logement, en prenant la voiture du couple.

« [La femme] a eu la chance inouïe de compter sur sa voisine [qui a été alertée par les cris] », a expliqué le juge.

Vengeance

Rapidement, la femme a été transportée à l’hôpital. Les médecins ont procédé à une césarienne. L’enfant est ainsi né, et son cœur a battu pendant quelques minutes. Le décès a été constaté juste après.

Ghazi a finalement plaidé coupable de meurtre au deuxième degré. Il a ensuite tenté de retirer son plaidoyer, mais en vain.

Pour le juge, toute la trame de cette tragédie laisse croire que Ghazi souhaitait se venger de sa femme. Le magistrat n’a pas hésité à parler d’un « contexte conjugal toxique », qui a mené à un crime « horrible » perpétré par un meurtrier qui a démontré « une insensibilité glaciale dans son attitude face à des êtres vulnérables ».

« Il a considéré [sa femme] comme sa chose, sa propriété », a-t-il dit.

Humanité

Mais si la procureure de la Couronne Chantal Michaud réclamait la prison à vie sans possibilité de libération avant 18 ans, le juge a estimé qu’en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, c’était un peu trop.

« La peine doit être sévère, mais elle ne doit pas être excessive, elle doit prendre en compte la justice et l’humanité, même si l’accusé [n’en a pas eu] », a-t-il expliqué.

La suggestion de Me Steve Hanafi de 12 ans minimum étant trop basse, le juge a coupé la poire en deux, établissant le minimum à 15 ans.

Mais même si Ghazi sera admissible à une libération conditionnelle en 2032, cela ne veut pas dire qu’il aura gain de cause. Et même sorti du pénitencier, il restera sous le joug des autorités carcérales, et ce jusqu’à sa mort.