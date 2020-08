France : plus de 3 700 cas en 24 heures, une progression inédite depuis mai

La France a dépassé ces dernières 24 heures les 3 700 nouveaux cas de COVID-19, une progression inédite depuis mai, selon les chiffres publiés mercredi par la direction générale de la santé (DGS).

Selon ce décompte, 3 776 nouveaux diagnostics positifs ont été enregistrés sur la dernière journée écoulée, contre 2 238 mardi. Et depuis mai, la barre des 3 000 nouveaux cas n'avait été franchie qu'à deux reprises, samedi et dimanche dernier.

Au total, 16 747 personnes ont été dépistées positives au COVID-19 sur les sept derniers jours.

Les hôpitaux français ont admis 162 nouveaux patients atteints de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, contre 185 mardi. Au total, 4 806 personnes sont hospitalisées pour une infection au COVID-19, un chiffre en baisse (elles étaient 4 823 mardi).

Le nombre de patients en réanimation (374) a légèrement baissé par rapport à la veille (380). 31 patients ont été admis dans des services de réanimation, contre 28 lundi.

30 468 personnes sont décédées en France depuis le début de l'épidémie (soit 17 décès depuis mardi), dont 19 957 au sein des établissements hospitaliers et 10 511 en établissements sociaux et médico-sociaux (un chiffre qui date de mardi et sera actualisé le 25 août).

Le pourcentage de tests positifs continue à légèrement augmenter, à 3,1% contre 3% mardi et 21 nouveaux foyers de cas groupés (clusters) ont été détectés, a aussi indiqué la DGS.