Grande région de Québec: vaste opération en matière de sécurité routière

La Sûreté du Québec déploie en grand nombre ses agents sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, mercredi, dans le cadre d’une opération en matière de sécurité routière.

L’opération «Impact» vise à cibler les comportements délinquants derrière le volant, notamment la vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire au volant.

Le corps policier a prévenu qu’il serait présent à plusieurs endroits stratégiques, et ce, «toute la journée» aussi bien dans la région de Québec que sur la rive sud du fleuve et en Beauce.

La police rappelle que dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause et que la vitesse ou la conduite imprudente demeure la principale cause de décès sur nos routes.

«Les conducteurs peuvent faire une différence et contribuer à l’amélioration du bilan routier en ralentissant et en adoptant des comportements responsables et sécuritaires», insiste le porte-parole Louis-Philippe Bibeau.