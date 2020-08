La ministre Danielle McCann invitée à «sortir de l’ombre»

La ministre de l’Enseignement supérieur doit «sortir de l’ombre» et dévoiler son plan de retour en classe à l’aube de la rentrée scolaire du collégial et des universités, réclame la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations.

Des établissements ont déjà commencé à accueillir les étudiants et la pandémie de COVID-19 commande des directives claires, selon la CSQ.

«La ligne de l’autonomie des établissements a été dépassée au profit de l’abandon», a dit mercredi la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, par communiqué.

«À l’heure actuelle, aucun protocole sanitaire en cas d’éclosion chez le personnel ou chez les étudiants n’a été décrété pour les établissements alors que le réseau scolaire dispose de balises claires à cet effet depuis plus d’une semaine, a poursuivi Mme Éthier. C’est l’absence totale de directives en dehors des consignes du 17 juin dernier. Si le plan n’a pas changé, peut-on au moins le savoir?»

La présidente de la CSQ, qui réclame une rencontre rapide avec la ministre McCann, affirme que certains établissements, moins bien préparés que d’autres, «n’ont toujours pas suffisamment de désinfectant pour répondre à l’ensemble des besoins générés par la rentrée».

La CSQ demande des «ressources supplémentaires» pour soutenir les étudiants, particulièrement ceux qui sont en situation de vulnérabilité ou qui ont des besoins particuliers.

«Plusieurs milliers d’étudiantes et d'étudiants passeront du secondaire au collégial dans un contexte de surcharge du personnel et d’incertitude où les besoins d’accompagnement et de soutien à l’apprentissage sont plus grands que jamais. On manquait déjà de personnel avant la crise et le réseau n’a obtenu aucune garantie d’aide supplémentaire dédiée jusqu’à maintenant. Sur le seul aspect technologique, on assiste à une croissance jamais vue des besoins. La ministre annoncera-t-elle des mesures minimales pour favoriser la réussite et l’encadrement?», a lancé la présidente de la CSQ.