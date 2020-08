La partie patronale fait le point aujourd'hui

L'Association des employeurs maritimes doit faire le point cet avant-midi sur les négociations qui se poursuivent avec la partie syndicale au port de Montréal.

La grève générale illimitée déclenchée par les 1125 débardeurs du port le 10 août entame aujourd’hui sa 10e journée.

C'est qu'actuellement 90 000 conteneurs sont bloqués au port de Montréal et les activités sont détournées vers les ports d'Halifax ou de New York.

Les ministres québécois du Travail et du Développement économique, Jean Boulet et Pierre Fitzgibbon, et leurs vis-à-vis ontariens, Monte McNaughton et Victor Fedeli, ont fait parvenir une lettre la semaine dernière à deux ministres fédéraux pour que leur gouvernement poursuivent leurs efforts «visant à favoriser le dialogue entre les parties dans le but qu'elles parviennent rapidement à une entente négociée».

Plusieurs industries, dont celle du camionnage, sont touchées par cette grève.