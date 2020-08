Le ministre Simon Jolin-Barrette envisage d’étendre l’application de la loi 101 aux organismes fédéraux, une décision qui risque de créer beaucoup de remous, mais qui pourrait aussi être politiquement favorable à la CAQ, selon Mario Dumont.

Devant le phénomène de l’anglicisation qui prend de l’ampleur, particulièrement à Montréal, Laval et dans les banlieues, le gouvernement veut donner plus de mordant à la loi 101. Mais le ministre Simon Jolin-Barrette, qui pilote le dossier, est allé très loin en évoquant l’application de la loi 101 aux organismes fédéraux, hors du champ de compétences de Québec.

«Si le gouvernement du Québec voulait imposer ça, on se rend tout de suite compte que le lendemain matin, on est en guerre avec Ottawa», souligne l’analyste politique.

L’affaire ferait grand bruit dans les médias, mais au-delà d’une chicane inévitable entre Québec et Justin Trudeau, la manœuvre pourrait bien servir au parti au pouvoir.

«Dans ça, je pense qu’il y a aussi une volonté de la part de la CAQ de piéger le Parti libéral du Québec. Parce qu’au PLQ, dès que tu soumets une question sensible comme ça, le parti est immédiatement divisé», soulève Mario Dumont.

«Du point de vue de la défense de la langue française, la CAQ aurait l’air de faire son travail, mais ça pourrait aussi être de la politique avec un grand “P”», ajoute-t-il.

C’est qu’une frange du Parti libéral du Québec, qui représente la communauté anglophone, demeure attachée à la défense des droits linguistiques fondamentaux. Un autre clan de l’opposition est toutefois bien conscient que le parti doit se rapprocher du Québec francophone.

«On vient de se faire laver dans le Québec francophone, on a disparu, on n’a plus de sièges à l’est du comté d’Anjou à Montréal, on ne peut pas se permettre, dans un débat sur le français, de ne pas du tout être du côté des francophones, de se coller sur le fédéral et Justin Trudeau», évoque l’animateur.

La décision d’aller de l’avant avec une décision aussi évidemment partisane représente un risque pour la CAQ, mais si elle fonctionne, le gouvernement pourrait faire d’une pierre deux coups en agissant dans un important dossier tout en affaiblissant un adversaire politique.

«Il y a l’enjeu réel de la langue. Maintenant, d’aller le faire sur le terrain des institutions fédérales, comme disait l’autre en bon français, il y a une twist.»