La Salle de spectacle Jean-Marc Dion présente sa programmation

La Salle de spectacle Jean-Marc Dion de Sept-Îles a présenté mercredi sa programmation d’automne, qui relancera ses activités après une pause de six mois. La situation est doublement exceptionnelle puisque des travaux majeurs de rénovation s’ajoutent aux contraintes liées à la COVID-19.

C’est donc dans un espace un peu réduit que seront accueillis les spectateurs lors d’une première représentation, celle de l'humoriste Virginie Fortin, le 17 septembre. Ils seront guidés pas à pas, de l’entrée à la sortie, afin de respecter les consignes de distanciation physique.

La capacité maximale de la salle est pratiquement divisée par quatre, passant de 840 à 225 sièges. Et la programmation d’automne a été grandement amputée. Dix spectacles seront présentés plutôt que les 40 prévus initialement. Six spectacles annulés à cause de la pandémie ont pu être reportés à l’automne. Mais pour les représentations des artistes les plus populaires, leurs admirateurs devront attendre encore.

«Tous les spectacles qui sont à grand volume et qui étaient déjà vendus, on a fait le travail de reporter», a expliqué à TVA Nouvelles la directrice de la Salle de spectacles Jean-Marc-Dion, Chantal Bouchard.

«Même si c’est désagréable et moins chouette, c’était la seule option qu’on avait à faire», a-t-elle ajouté.

La reprise du spectacle de Mike Ward, prévue le 10 décembre, aura lieu seulement si les consignes de la santé publique sont assouplies sur la capacité maximale de la salle.

«C’est comme de vivre dans l’espoir. La production nous a demandé de maintenir la date. En espérant que les choses puissent avancer», a noté Chantal Bouchard.

Travaux majeurs

Quant aux travaux majeurs de rénovation pour la réfection de la toiture et du revêtement extérieur, ils devraient être complétés d’ici le 31 mars prochain. Le budget est estimé à 6,5 millions $ et il devrait être respecté malgré certaines surprises rencontrées en cours de route.

«Il y a de la rouille et des moisissures», a expliqué le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

«L'isolation, en arrière de l'ancien parement de briques, l'imperméabilisation, c'était plus endommagé qu'on pensait, a-t-il poursuivi. On l’a refait en bonne partie pour évidemment s'assurer que les travaux puissent durer une trentaine d'années et plus.»

Les gouvernements du Québec et du Canada contribuent financièrement au projet dans une proportion qui n’a pas encore été annoncée.