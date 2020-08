Le Cégep de Jonquière a pris les grands moyens

À quelques jours de la rentrée, le Cégep de Jonquière, au Saguenay, a pris les grands moyens pour accueillir le plus grand nombre d’étudiants possibles en classe.

Par exemple, la cafétéria a été transformée en local de classe. Ce sont 44 étudiants qui pourront y prendre place dès lundi. Des autocollants ont été apposés sur les tables afin de conserver le 1,5 mètre.

Des aménagements similaires ont été faits un peu partout dans le Cégep. Ces efforts permettront à tous les étudiants d’avoir au moins 50% de leurs cours en classes.

Une ligne rouge a été installée dans chaque classe afin de permettre à l’enseignant d’enlever son masque et sa protection oculaire. S’il souhaite dépasser la ligne et se rapprocher des étudiants, il devra les remettre.

Pour la direction du cégep, il était essentiel d’offrir le plus de cours en classe possible, surtout pour les premières années. Les cours pratiques se feront en classe et les cours plus théoriques à distance.

Les horaires ont aussi été modifiés. Il y a maintenant des cours en soirée du lundi au mercredi. Cela permet de minimiser la présence des étudiants et du personnel en période de pointe.

Afin d’inciter les jeunes à passer un test de la COVID-19, une clinique mobile sera au Cégep de Jonquière de lundi à mercredi prochain.