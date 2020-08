Nouveau conseiller à l'éthique à Montréal

La Ville de Montréal a nommé mercredi un nouveau conseiller à l'éthique, plus de six mois après avoir cessé de recourir aux services de l'avocat Marc Lalonde, visé par une allégation de harcèlement.

C'est l'avocat André Comeau qui occupera dorénavant le poste de conseiller à l’éthique et à la déontologie à la Ville.

Le comité exécutif a accordé mercredi matin un contrat à Me Comeau, de DHC Avocats inc., pour les services professionnels requis en aide-conseil à l'éthique auprès des personnes élues et des membres du personnel de cabinet de la Ville. Une somme maximale de 39 401,93 $ a été attribuée pour ce contrat.

Harcèlement

Rappelons que la Ville a pris ses distances avec Me Marc Lalonde au début de l'année 2020. Le média spécialisé en affaires juridiques Droit-Inc avait alors rapporté que l'avocat, un associé du cabinet Bélanger Sauvé, aurait harcelé psychologiquement au moins une consoeur, selon une enquête interne du cabinet.

Me Lalonde occupait la fonction de conseiller à l'éthique et à la déontologie pour la Ville de Montréal depuis mai 2017.

Nouvelle présidente

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a également annoncé mercredi que Suzie Miron, conseillère de ville du district de Tétreaultville, serait la nouvelle présidente du conseil municipal. Cette dernière succède à l'élue Cathy Wong, récemment devenue responsable de la lutte au racisme et à la discrimination pour la Ville.