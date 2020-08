Paris Hilton traumatisée pendant son enfance

Paris Hilton évoquera une expérience d'enfance traumatisante dans un prochain documentaire. Dans la nouvelle bande-annonce de This is Paris, l'héritière a avoué qu'elle avait joué un personnage heureux toute sa vie parce que cela l'avait aidée à cacher les tourments dont elle avait souffert pendant son enfance.

«J'ai l'impression que le monde entier pense me connaître. Personne ne sait vraiment qui je suis. Je mets toujours cette façade de vie heureuse et parfaite», peut-on l'entendre dire en voix-off de la bande-annonce.

La séquence la montre en train de discuter en tête-à-tête de son traumatisme avec sa sœur Nicky, alors qu'en voix off, elle ajoute: «Je ne sais même pas qui je suis parfois. Je n'étais pas comme ça avant. Quelque chose s'est passé dans mon enfance dont je n'ai jamais parlé à personne.» La bande-annonce passe ensuite à des scènes où on la découvre assise avec ses parents, sa mère Kathy en larmes. «Je ne pouvais pas vous le dire, car à chaque fois que j'essayais, ils me punissaient. J'en fais encore des cauchemars.»

On ne sait pas à qui ou à quoi la star de 39 ans fait référence dans ce clip, mais il est entrecoupé d'images vidéo de Paris Hilton dans ce qui semble être un internat. «La seule chose qui a fait que je n'ai pas perdu la raison, c'était de penser à ce que je voulais devenir quand je serai sortie de là, explique-t-elle en voix off. J'ai simplement créé cette marque, ce personnage et cette autre personne. Et je suis restée coincée avec elle depuis.»

This is Paris est attendu sur YouTube à partir du 14 septembre.