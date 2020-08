Patience pour la fin des plastiques à usage unique à Montréal

La Ville de Montréal ne peut pas assurer qu'elle réussira dès cette année à interdire les sacs de plastique sur son territoire et à réglementer la circulation des objets de plastique à usage unique, tel que le souhaitait l'administration Plante.

Avant la pandémie, la Ville avait déclaré «la guerre» aux plastiques à usage unique et prévoyait limiter leur usage dès le printemps 2020. Bien que le Plan des gestions des matières résiduelles présenté mercredi prévoit un règlement à cet effet, il faudra peut-être patienter jusqu'à la fin de l'année 2021 pour sa mise en œuvre.

«Dans le Plan de gestion des matières résiduelles, l'objectif, c'est d'adopter ce règlement-là pour 2020-2021», a expliqué Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique au comité exécutif.

«On veut s'assurer d'avoir un règlement qui va être efficace, qui va répondre à un besoin et s'assurer qu'il y a des alternatives qui existent», a-t-elle poursuivi.

La Ville désire s’assurer de ne pas mettre le fardeau sur les commerçants avec cette réglementation, mais plutôt leur proposer des solutions.

Garder le cap

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) et Équiterre ont réitéré la nécessité pour l’administration Plante de garder le cap dans l'élimination des articles à usage unique. Les deux organismes espèrent qu’une réglementation pour leur bannissement sera prochainement adoptée.

«Les matières résiduelles les plus faciles à gérer sont celles qu’on ne produit pas. Nous espérons que la Ville utilisera tous ses pouvoirs pour agir en amont et s’attaquer à la source des problèmes et non seulement gérer les conséquences de ceux-ci», a souligné Colleen Thorpe, directrice générale d’Équiterre, dans un communiqué.

Plus de compost en pandémie

Le plan adopté par la Ville, qui couvre la période 2020-2025, prévoit également de continuer à étendre la collecte des matières compostables à tous les immeubles de 9 logements et plus, les industries, les commerces et les institutions.

«On a commencé des plans et des projets pilotes cette année qu’on a relancés à cause de la crise sanitaire, qui nous a ralentis, pour le déploiement dans les neuf logements et plus», a expliqué le responsable des services aux citoyens au comité exécutif, Jean-François Parenteau.

Durant la pandémie, la quantité de compostage des résidus alimentaires a d’ailleurs augmenté de 16% dans les logements et les résidences, comme les gens avaient plus de temps à la maison, selon la Ville.

Autres mesures

Le plan contient d'autres mesures: il prévoit également lutter contre le gaspillage alimentaire en favorisant les liens entre les entreprises et les banques alimentaires.

Les compagnies soumissionnaires à la Ville de Montréal se verront aussi demander une analyse des gaz à effets de serre produits.

«C’est une première [ ... ] On leur demande, au niveau de la gestion des matières résiduelles, quel est leur programme pour diminuer l’impact écologique des gazs à effet de serre», a résumé M. Parenteau.