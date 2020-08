Rue Notre-Dame: le campement finira par être démantelé

Le campement installé par des personnes itinérantes au bord de la rue Notre-Dame, dans le quartier Hochelaga, devra être démantelé tôt ou tard, mais des ressources seront mises en place pour venir en aide aux personnes qui y habitent, a mentionné la mairesse de Montréal mercredi.

Depuis le début de l'été, de plus en plus de tentes s'accumulent sur un terrain qui a fini par être surnommé le «Camping Notre-Dame» par des personnes qui y habitent. Jusqu'à maintenant, cette installation qui compte quelques dizaines de tentes est tolérée par la Ville, et des policiers et des travailleurs sociaux y font des interventions. Elle ne pourra toutefois pas être éternelle.

«Au fur et à mesure que les ressources vont se transformer, le campement va tranquillement disparaître en tant que tel», a expliqué la mairesse Valérie Plante lors de la réunion du comité exécutif mercredi matin, en ajoutant qu'il y avait suffisamment de ressources dans la métropole pour venir en aide aux personnes itinérantes.

La Ville affirme qu'elle s'assurera qu'il y aura assez de places pour accueillir les personnes dans le besoin à l'ancien Hôpital Royal-Victoria, dans une ressource dans Hochelaga ainsi que dans une autre, dédiée aux personnes d'origine autochtone.

Des dizaines de tentes

Quelques dizaines de tentes font partie du campement, situé près du carré Dézéry, un parc où l'on retrouve des toilettes chimiques et de la distribution de repas pour les personnes dans le besoin. L'endroit a retenu l'attention des médias ainsi que de nombreux automobilistes qui ont vu croître le campement au fil des jours en circulant sur la rue Notre-Dame.

«La COVID est venue révéler une précarité qui était là, mais tout d’un coup s’est révélée au grand jour», a noté la mairesse.

Valérie Plante a également rappelé que la lutte à l’itinérance était une responsabilité provinciale, bien que Montréal tente de s’adapter aux besoins des personnes en situation de précarité. «Je demande au gouvernement du Québec qui est en train de prévoir son plan pour une éventuelle deuxième vague de bien considérer les besoins des personnes vulnérables», a-t-elle soutenu.