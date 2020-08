Un enfant qui coule du nez devra-t-il être exclu de l’école ou la garderie?

Avec le retour à l’école de milliers d’enfants s’amorcera la saison des rhumes, de la grippe et autres maladies respiratoires. La pandémie de COVID-19 est loin d’être éteinte au Québec et plusieurs parents se questionnent : quels symptômes justifient qu’un enfant soit exclu de l’école ou de la garderie?



Une chose est sûre, il faut faire preuve de prudence, et les employeurs devront être compréhensifs, puisque de nombreux parents pourraient être appelés à rester à la maison avec des enfants malades, et aussi, en attente d’un résultat de test pour la COVID.

Au cours des dernières semaines, de nombreux cas d’enfants exclus de garderies par crainte de cas de COVID-19 ont été rapportés. Les délais afin de recevoir le résultat de test est parfois long, et peut prendre plusieurs jours.

Certains enfants ont de la toux, font de l’asthme, des allergies. Les rhinovirus ont également été nombreux cet été, et certains symptômes peuvent s’apparenter à la COVID-19.

Pour la Dre Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste-infectiologue, il ne faut prendre aucun risque si les symptômes similaires à la COVID apparaissent.

«L’idée c’est de garder l’enfant à la maison, de le faire tester, et ensuite si le résultat est négatif, de le retourner à l’école. Les moins de 5 ans ont tendance à faire de la fièvre avec la COVID. Si on est en train de travailler, c’est de ne pas retirer l’enfant s’il a juste le nez qui coule. S’il a de la fièvre avec de la toux, des difficultés respiratoires, avec le nez qui coule, dans ce contexte-là, on les fait tester», explique la spécialiste.

Elle assure que tous les critères seront déterminés par les établissements scolaires pour plus de clarté et de précision.

Hausse de la vaccination contre la grippe

Il y a quelques semaines, la Coalition Priorité Cancer demandait à que tout le monde puisse recevoir la vaccination contre la grippe afin de protéger les gens plus à risque.

Si cette demande ne va pas de l’avant, près de 2 millions de doses du vaccin grippal seront disponibles. Il s’agit d’une hausse de 34% des quantités par rapport à 2019.

Il n’y aura pas toutefois pas de campagne massive pour la vaccination contre la grippe.

La population sera simplement invitée à se faire vacciner.

Cette saison en Australie, la grippe frappe moins fort. Les gestes barrières mis en place pour lutter contre la COVID-19 comme la distanciation sociale, le port du masque, le lavage des mains ont permis de réduire la contagion.

Les autorités du Québec espèrent également que la grippe se fera discrète au cours des prochains mois pour mieux lutter contre la COVID.