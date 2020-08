17 ans plus tard, Bill Murray et Sofia Coppola refont équipe

Bill Murray a retrouvé la réalisatrice de «Lost in Translation», Sofia Coppola, pour «On the Rocks», dont la bande-annonce a été dévoilée cette semaine.

Avec Rashida Jones aux côtés de Bill Murray, «On the Rocks» met en scène Laura et Felix, une fille et son père, un vieux dragueur, qui renouent contact après que Laura soupçonne son mari de la tromper et veut l’avis d’expert de son père. Ils se lancent dans une filature du mari de Laura à travers Manhattan la nuit.

Après le succès de Lost in Translation, lauréat de l’Oscar en 2003, Sofia Coppola avoue qu'elle était un peu nerveuse à l'idée de travailler à nouveau avec Bill Murray, bien qu'elle ait fait équipe avec lui pour l'émission spéciale de Noël pour Netflix en 2015, «A Very Murray».

«Je n'ai jamais pensé que je pourrais faire quelque chose avec Bill à nouveau, car les gens ont une telle affection pour lui et pour Lost in Translation. Je ne pourrais jamais recréer quelque chose comme ça, donc je n'ai jamais voulu y toucher», a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly la semaine dernière.

Cependant, cela ne voulait pas dire qu'elle devait renoncer à tourner avec le comédien. «Tout ce temps a passé, et j'ai adoré travailler avec lui et j'aime le voir au cinéma, a-t-elle ajouté. Nous ne l'avons pas vraiment vu comme ce père débonnaire et séducteur à ce stade (de la vie).»

Produit par Apple et A24, «On the Rocks» sera présenté en première dans un nombre de salles limité et sur Apple TV+ en octobre.