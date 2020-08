Du retard du côté de l’ancien traversier «NM Apollo»

L’ancien traversier «NM Apollo» de la Société des traversiers du Québec (STQ) devra attendre l’an prochain avant de devenir un récif artificiel pour les plongeurs à Godbout, sur la Côte-Nord.

Le navire est toujours accosté au port de Québec. L’an dernier, la STQ avait donné le navire à la Société Apollo en même temps qu’un chèque de 2 millions $.

«La STQ l’a acheté et ils se sont fait avoir. On sait tous qu’ils n’ont pas eu un cadeau et nous autres non plus!» a dit avec philosophie le président de la Société Apollon, Jean-Yves Bouffard, jeudi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

L’organisme s’est vite aperçu que la somme de 2 millions $ n’était pas suffisante et demande donc l’aide des gouvernementaux pour obtenir 500 000 $ supplémentaires.

«Il y a toute sorte de problèmes qui sont arrivés. L’amiante, la STQ ne le savait pas non plus, personne n’était au courant, mais c’est nous qui avons subi les avaries. Il y avait 100 chambres là-dedans. Ça en fait de l’amiante à défaire», a expliqué M. Bouffard.

Une fois décontaminé, l’«Apollo» sera coulé au large de Godbout pour en faire un récif artificiel pour les plongeurs. La Société Apollo est toujours persuadée de faire de ce projet un attrait touristique régional.

La COVID-19 a aussi modifié l’échéancier original. Les équipes spécialisées ont dû quitter le navire à la fin mars et maintenant l’«Apollo» attend pour se trouver une place en cale sèche. Jusqu’à présent, la moitié du travail prévu a été effectué sur le navire. La caractérisation du fond marin de Godbout, où sera coulé le navire, a été complétée la semaine dernière par des plongeurs de l’Aquarium de Québec.