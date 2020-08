Trente-cinq minutes de stationnement gratuit au Marché Jean-Talon

Les 35 premières minutes de stationnement sont gratuites au Marché Jean-Talon jusqu'au 20 septembre, pour inciter les Montréalais à venir faire le plein de fruits et légumes alors que la saison des récoltes bat son plein.

«Pour les petites et grosses commandes, le marché offre notamment les 35 premières minutes de stationnement gratuites du 20 août au 20 septembre afin que le public puisse garnir congélateur et garde-manger de ses réserves», a fait savoir l'organisation du marché jeudi dans un communiqué.

Cette mesure touche les 320 espaces de stationnement du marché. On les retrouve dans le stationnement souterrain dont l'entrée est sur l'avenue Henri-Julien, dans le stationnement souterrain dont l'entrée se situe au coin de la rue Casgrain et de la place du Marché-du-Nord et dans le stationnement extérieur dont l'entrée est au coin Casgrain/Shamrock.

Les automobilistes peuvent aussi avoir accès aux ruelles bordant le marché du lundi au mercredi toute la journée ainsi que du jeudi au dimanche jusqu'à 11h. Cette mesure vise à faciliter l'approvisionnement des clients qui achètent en gros.

Le tarif réduit ne touche pas les 100 places de stationnement sur rue situées à proximité du marché.

Le Marché Jean-Talon est aussi accessible en métro (par les stations De Castelnau et Jean-Talon) et en autobus (lignes 55, 18, 92 et 92). Il compte deux stations de vélopartage BIXI à proximité et 150 emplacements pour cadenasser une bicyclette.