Un pédophile sans remords

Sans aucun remords et indifférent à la douleur de ses victimes, un pédophile de 73 ans qui a agressé sexuellement une dizaine d’enfants sur une période de cinq décennies a pris mercredi le chemin de la prison, où il passera les sept prochaines années.

« Non, vraiment pas », a lancé froidement Michel Blouin lorsque le magistrat lui a demandé s’il voulait prendre la parole une dernière fois devant plusieurs de ses victimes, avant de recevoir sa sentence.

À son arrivée au palais de justice de Joliette mercredi, le septuagénaire trimballait déjà sa valise, lui qui était bien au fait des sept ans d’incarcération qu’allaient réclamer conjointement son avocat et la procureure de la Couronne.

Blouin a plaidé coupable en janvier à plusieurs accusations, dont attouchements sexuels, incitation à des contacts sexuels, attentat à la pudeur et agression sexuelle sur plusieurs victimes mineures.

Un autre chef pour non-respect d’une condition s’est ajouté mercredi, car l’aîné est passé à plusieurs reprises sur son triporteur devant le domicile d’une de ses victimes, dont il n’avait pas le droit de s’approcher à moins de 500 mètres.

Victimes émotives

Si plusieurs victimes, aujourd’hui dans la cinquantaine, ont versé une larme en entendant les témoignages de leurs compagnes d’infortune, le pédophile, lui, est resté de marbre au fond de la salle.

« Je me sens éteinte, longtemps honteuse de ce que j’avais fait. Ton regard sur moi, ton sourire arrogant et intimidateur. J’ai mal, Michel, à l’intérieur. Comme un cancer qui me ronge. Je t’en veux tellement [...] Tu m’as enlevé le plaisir de la vie, le plaisir charnel [...] », a relaté, la gorge nouée, une première femme, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Dans le respect des mesures sanitaires, la salle était comble, car des proches étaient venus soutenir les victimes.

« Michel Blouin aurait pu montrer de la compassion ou des remords envers moi ou les autres petites victimes [...] au contraire, il a fait preuve d’arrogance et de mépris. Il s’est montré au-dessus de tout reproche pendant toutes ces années », a soutenu une deuxième dame, dans un témoignage lu par la Couronne.

Manque d’empathie

Comme de fait, l’attitude froide du septuagénaire et son manque de compassion ont déplu au juge Bruno Leclerc, qui a néanmoins décidé de suivre la suggestion commune des avocats en imposant une peine de sept ans d’emprisonnement.

« J’aurais aimé entendre des excuses, un peu d’empathie [...] J’aurais aimé qu’il ait pris conscience de la gravité de ses gestes », a-t-il déploré devant l’expression impassible du pédophile, la tête nonchalamment écrasée contre le mur du box des accusés.

Blouin sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pour le reste de ses jours.

Même si certaines avaient espéré une plus lourde peine, le résultat a semblé soulager plusieurs victimes, qui se prenaient dans leurs bras à la sortie de la salle.

« On espère qu’en dedans, il va penser à ses affaires, qu’il va regretter, même si ça ne changera rien à ce qu’il a fait », a conclu le frère d’une victime.

Ce qu’ils ont dit

« Michel, tu as agressé mes filles, pour soulager ton appétit sexuel sur des enfants. Mes petites filles, des petits anges sans défense. »

– Le père de trois victimes

« On aurait aimé un peu plus. Le fait qu’il n’ait aucun remords, qu’il n’ait pas voulu s’excuser, rien, on trouve ça vraiment déplorable. »

– Le frère d’une victime

« J’avais tellement mal. Je ne voulais plus ressentir. Je ne voulais plus respirer. J’avais accepté la mort, pour ne plus avoir mal. »

– Une victime qui a voulu se suicider

« Il a ni plus ni moins volé ma vie, avant même que celle-ci prenne son envol. »

– Une victime de Blouin