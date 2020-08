Un restaurateur pourfend Valérie Plante pour sa gestion de crise

Le restaurateur Vianney Godbout se sent abandonné par l’administration de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et ne lui donne «clairement pas la note de passage» pour sa gestion de la pandémie.

En désaccord avec certains aménagements de la Ville, comme les fermetures de certaines rues et l'aménagement de voies cyclables, le copropriétaire de la Chasse-Galerie, du Cœur de Loup et de la Mignonette estime que Projet Montréal «est vraiment en train de créer des dommages qui seront irréparables» pour le monde de la restauration.

Il donne en exemple une terrasse publique pouvant être utilisée par les commerçants avoisinants, mais qui, dans les faits, ne les aide pas vraiment en raison de plusieurs réglementations.

«C’est un projet qui fait de belles photos [...] C’est libre à tous. On peut laisser les gens flâner là pendant trois heures sans rien consommer et on a absolument le droit de ne rien dire. On n’a pas le droit de vendre une goutte d’alcool si ce n’est pas des bouteilles parce que ça a été réglementé comme un parc», soutient-il.

Le restaurateur ajoute que si certains commerces de proximité profitent des décisions de la Ville de Montréal, d’autres éprouvent des difficultés parce que leur clientèle provient de l’extérieur du quartier.

Godbout affirme qu’il a tenté maintes fois de parler à la mairesse Plante, mais qu’il n’en a jamais été capable. Il souligne du même coup que cette dernière semble avoir du temps libre, elle qui lancera prochainement une bande dessinée.

«[Pour ma part], je n’ai pas eu le temps de faire une bande dessinée, il fallait que je survive à ses agressions», a-t-il déclaré.