Une hausse de 246% du nombre de licenciements collectifs au Québec

Les licenciements collectifs engendrés par la première vague de COVID-19, entre le 16 mars et le 31 juillet 2020, ont bondi de 246 % au Québec par rapport à la même période l’an dernier.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a dressé l’état de la situation hier à Québec lors de l’étude des crédits budgétaires 2020-2021.

De mars à juillet, on dénombre pas moins de 419 avis de licenciement collectif, ce qui représente près de 24 105 salariés.

« En tout, depuis le début de la pandémie, il y a 820 000 pertes d’emploi. Il nous reste encore à retrouver 250 000 emplois », a fait part M. Boulet.

Questionné par le député de Nelligan, Monsef Derraji, sur l’impact de la 2e vague, M. Boulet a dit qu’il ne pouvait prédire le nombre de fins d’emploi qui pourrait en découler.

Deuxième vague

« On ne connaît pas l’intensité de cette seconde vague », a affirmé le ministre.

« Ce qu’on constate depuis le début de la pandémie, c’est qu’il y avait surtout des pertes temporaires d’emploi. Les licenciements collectifs, il y en a manifestement beaucoup plus qu’en 2019. »

Les secteurs les plus touchés restent l’hébergement, la restauration, le tourisme, la culture et le commerce de détail.

« On va tenter d’atténuer les conséquences négatives de cette deuxième vague, le cas échéant, et on aura toute la panoplie de mesures que l’on a mises en place de façon graduelle pendant la première vague. On va répertorier les meilleures pratiques et on va soutenir les entreprises et les travailleurs pour qu’il y ait le moins d’effets négatifs possible sur le marché du travail », a ajouté M. Boulet.

Avec un taux de chômage se situant à 9,5 % au Québec en juillet, un recul de 1,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent, la situation s’améliore, selon le ministre, puisque la semaine de référence utilisée par Statistique Canada date d’il y a un mois.