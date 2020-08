Cannabis illégal: les autorités ontariennes frappent un grand coup

Une enquête de 12 mois a permis aux autorités ontariennes de démanteler un immense réseau de production et de distribution de cannabis à grande échelle.

Les gens ciblés par cette vaste opération produisaient et distribuaient d’impressionnantes quantités de cannabis un peu partout au Canada, de même qu’aux États-Unis.

L’enquête a démarré au mois d’août 2019 lorsque des policiers de la région de Niagara Falls ont découvert qu’une entreprise criminelle qui était enregistrée auprès de Santé Canada pour produire du cannabis médical détournait plutôt son produit vers le marché noir.

Au total, huit suspects ont été épinglés lors de cette frappe policière, qui a eu lieu le 13 août.

Les perquisitions ont notamment permis la saisie de plus de 100 000 plants de cannabis, près de 2000 lb de feuilles de cannabis, deux onces de cocaïne, trois livres de haschich, 22 livres d’huile de cannabis, plus de 2,5 millions $ en argent et six armes à feu, dont un fusil d’assaut AR-15.

Les suspects épinglés lors de cette opération ont été relâchés et devront revenir devant le tribunal en septembre pour la suite des procédures judiciaires.