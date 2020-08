Clinique de pédiatrie mobile à Montréal-Nord

L’arrondissement de Montréal-Nord a accueilli jeudi la première clinique de pédiatrie roulante au Québec, tenue par l'organisme DocTocToc, qui veut offrir une meilleure accessibilité aux soins de santé à une population vulnérable.

Jusqu'à samedi, la clinique accueille de 10 h à 16 h les parents accompagnés de leurs enfants de 0 à 5 ans, et permet aux petits de rencontrer des médecins et des infirmières ainsi que des travailleurs sociaux et communautaires. Il ne s'agit pas d'une clinique de dépistage de la COVID-19.

«C’est un guichet unique pour la vaccination et l’évaluation médicale des tout-petits, et ça permet éventuellement d'adresser des problématiques de santé et sociales», a détaillé jeudi Rislaine Benkelfat, directrice générale de l’organisme DocTocToc.

Plusieurs familles se sont présentées lors de la première journée de la clinique située à la Place de l’Harmonie, au coin du boulevard Rolland et de la rue Pascal.

Impact

C'est la première fois qu'une telle clinique est mise sur pied au Québec.

Mme Benkelfat s’attendait à recevoir une trentaine de famille par jour, et estimait avoir dépassé ce nombre à la fin de la première journée, jeudi.

«Ce n’est pas une question de nombre, a-t-elle cependant rappelé, mais d’avoir un impact sur ceux qu’on voit.»

L’organisme attendra d’ailleurs d'évaluer le succès de cette activité avant de confirmer de nouvelles dates et un nouvel emplacement pour la clinique.

Cette première édition a été mise sur pied par l'organisme DocTocToc, avec la collaboration du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et Parole d’excluEs, un organisme qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.