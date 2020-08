Condamné pour pédophilie, il se dit traqué

Un homme de Sherbrooke, condamné pour pédophilie et inscrit au registre des délinquants dangereux, se dit traqué et harcelé.

Sylvain L'Espérance se demande quand il aura fini de payer sa dette à la société?

Il craint pour sa sécurité depuis que des affiches avec sa photo et son adresse sont apparues dans le voisinage.

Loin d'être un ange, les crimes pour lesquels il a été condamné peuvent être qualifiés de répugnants.

Sylvain L'Espérance ne renie pas son passé, condamné à des peines de de 15 et 18 mois d'emprisonnement pour des crimes sexuels, dont une affaire de pornographie juvénile alors qu'il a été pris, en possession de centaines d'images d'enfants en bas âge agressés par des adultes.

Sorti de prison depuis 13 mois, l'homme se dit harcelé, même s'il se conforme à toutes les conditions qui lui sont imposées dans le cadre de sa probation.

Ce serait encore pire depuis quelques mois alors que des gens affichent dans son quartier, des copies de l'article de journal sur sa condamnation et sa photo.

Sur les réseaux sociaux comme «spotted», des personnes vont même jusqu'à partager son adresse et lieu de résidence.

L'homme de 31 ans dit depuis, être harcelé et menacé. Des véhicules s'arrêtent devant chez lui.

Jeudi, il aurait même reçu la visite d'individus qui auraient menacé de lui faire un mauvais parti.

«On me menace sur mon terrain, de me casser les jambes... Ça n’a pas d’allure. Je ne peux même plus sortir de chez nous. [...] Il y a un char, il s’est parqué ici, pis ils me menaçaient. Ils disaient qu’ils allaient me tuer, me poignarder, me jeter dans la rivière.»

Sylvain L'Espérance et son conjoint ont porté plainte à la police, qui peut difficilement agir sans preuve concrète.

Sa seule option serait de déménager, ce qu'il envisage sérieusement de faire.

Le nom de Sylvain L'Espérance est inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.