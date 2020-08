Il avoue avoir commis deux meurtres

Arrêté au terme de 12 jours de cavale, le Montréalais accusé d’avoir commis deux meurtres prémédités au début du mois a clamé haut et fort, en pleine salle d’audience, être l’auteur des crimes, et qu’il avait toute sa tête lorsqu’il les a commis.

« C’est moi qui l’ai fait, je vais avoir deux fois 25 ans [de détention, pour avoir fait deux victimes], je connais tout ça », a lancé Claude Charbonneau, hier au palais de justice de Montréal.

Se représentant seul, sans avocat, et après avoir refusé l’assistance d’un procureur de l’aide juridique, l’accusé de 61 ans n’a pas semblé inquiet lorsqu’il s’est fait dire que tout ce qu’il dirait pouvait être utilisé contre lui, lors de son procès.

« Je connais la game », a-t-il lancé, disant vouloir plaider coupable le plus rapidement possible pour les deux meurtres survenus les 4 et 6 août dernier.

Selon le mandat d’arrestation, Charbonneau s’en serait pris à Theodoros Lakis Debeyiostis, un homme de 80 ans qui a été retrouvé grièvement blessé dans un immeuble résidentiel du quartier Notre-Dame-de-Grâce. Il a malheureusement succombé à ses blessures.

À coups de hache

La victime aurait froidement été assassinée à coups de hache, selon les informations obtenues par Le Journal.

Des caméras de surveillance auraient ensuite filmé Charbonneau quittant calmement les lieux, l’arme du crime en main.

L’enquête policière amorcée sur l’avenue Benny a mené les enquêteurs dans un autre immeuble du secteur Ahuntsic-Cartierville.

Ils espéraient y rencontrer Charbonneau, mais à la place, ils ont découvert le cadavre de Pierre Phaneuf, un homme de 68 ans. La dépouille portait des marques de violence à la tête.

Une autopsie a permis de révéler qu’il aurait été tué deux jours plus tôt.

Activement recherché par la police, Charbonneau était toutefois introuvable sur l’île de Montréal. Et pour cause, il se terrait à Trois-Rivières, en Mauricie, où il a été arrêté mercredi au volant de la minifourgonnette qu’il aurait utilisée pour fuir à la suite du second meurtre.

Prison à vie

Si Charbonneau semblait vouloir à tout prix éviter la justice en se cachant pendant 12 jours, il semble avoir finalement décidé d’assumer ses actes en plaidant coupable, même si cela lui vaudra automatiquement la prison à vie.

Il ne resterait qu’à déterminer s’il pourra espérer obtenir une libération conditionnelle à 86 ans, ou à 111 ans, s’il ne décède pas avant.

« Je suis sain d’esprit », a-t-il d’ailleurs assuré à la cour hier, comme s’il voulait lui-même fermer la porte à une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

La juge Geneviève Graton a beau l’avoir mis en garde qu’il ferait peut-être mieux de réfléchir à tout ça, Charbonneau n’en avait cure.

Plaidoyer impossible

Le hic, c’est que malgré toute sa volonté d’être condamné sur-le-champ, il ne pouvait pas plaider coupable puisque les comparutions se font toujours en Cour du Québec, comme le Code criminel le permet.

Or, les dossiers de meurtre ne peuvent être traités qu’en Cour supérieure. Il est d’ailleurs extrêmement rare qu’un accusé de meurtre veuille plaider coupable dès sa comparution.

Charbonneau reviendra à la cour le 1er octobre prochain. D’ici là, à la demande de la procureure de la Couronne, Me Anne-Andrée Charrette, il lui sera interdit de communiquer avec un témoin de la cause ainsi qu’avec le fils d’une des victimes.

Il restera également détenu préventivement, et ce, jusqu’à nouvel ordre.