Importante compétition équestre à Bécancour

Après avoir obtenu le feu vert de la santé publique, les activités reprennent en grande pompe au nouveau Complexe équestre de Bécancour, dans le Centre-du-Québec. Quelque 310 chevaux et cavaliers y convergent depuis jeudi dans le cadre de la première compétition provinciale à s'y tenir cette année.

L'enthousiasme est manifeste chez les visiteurs. Les installations sont à la fine pointe de la technologie et parmi ce qui se fait de mieux en matière équestre.

«Ça rehausse beaucoup le niveau des concours au Québec, ça c'est sûr, je suis vraiment positif par rapport au complexe ici», a déclaré un cavalier à sa sortie de piste, selon TVA Nouvelles.

Inauguré en 2019, le complexe compte notamment deux manèges intérieurs, cinq manèges extérieurs et deux écuries. L'ensemble des installations est chauffé à la biomasse. Le projet a été l'objet d'investissements totaux de 17 millions $. On ambitionne de tenir entre 150 et 180 événements par année et de pouvoir accueillir jusqu'à 700 chevaux à la fois.

Christian Ethier, consultant au Complexe équestre de Bécancour, s'est dit très heureux du départ de l'événement. Les cavaliers avaient hâte de renouer avec la compétition, a-t-il observé.

L'événement se poursuit tout au long du week-end et culminera dimanche avec l'attribution d'une bourse finale de 20 000 $. Le grand public est le bienvenu.