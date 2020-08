Le premier ministre François Legault à Bécancour

Le premier ministre François Legault se trouvait à Bécancour, dans le Centre-du-Québec, vendredi après-midi, dans le cadre de sa tournée des régions. Il était en compagnie du député Donald Martel.

«Il faut que la région du Centre-du-Québec soit aussi bien traitée que la Mauricie», a expliqué M. Legault devant les journalistes.

M. Legault souhaite que le Québec devienne plus riche et attire les investissements dans les pôles d’innovation. Le premier ministre a expliqué que le Centre-du-Québec est considéré comme un pôle d’innovation.

«On va annoncer le mois prochain un changement des Centres locaux de développement (CLD) qui se trouvent dans toutes les MRC du Québec», a annoncé le premier ministre.

Il a également confirmé que des discussions étaient en cours entre le ministre Pierre Fitzgibbon et différents fournisseurs Internet afin de rendre disponible la haute vitesse partout dans la province.

«On va convenir d’ici deux ans de rendre disponible Internet haute vitesse aux 340 000 maisons qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse», a précisé le premier ministre.

Il a également évoqué les différents projets d’infrastructures qui sont en attente depuis trop longtemps comme le doublement des voies sur l’autoroute 55 entre Saint-Grégoire et Sainte-Eulalie.

Décès d'un jeune de 19 ans

Le premier ministre a été questionné sur le décès de ce jeune homme de 19 ans de Repentigny qui a succombé à la COVID-19. Il s'agit du premier décès d'un Québécois de moins de 20 ans.

«On est en train de procéder à l’autopsie. C’est troublant, c’est inquiétant, ça vient confirmer, malgré ce que certains complotistes croient, qu’il y a un virus et qu’il est dangereux. Il s’attaque plus aux personnes vulnérables ou plus âgées, mais il peut aussi toucher les jeunes. Portez le masque, c’est sérieux», a dit le premier ministre tout en offrant ses condoléances à la famille.