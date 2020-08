Les citoyens ne peuvent se rendre à Terre-Neuve-et-Labrador: insatisfaction à Blanc-Sablon

Des citoyens de la Basse-Côte-Nord disent être victimes d’une injustice alors que l’accès à la province voisine, Terre-Neuve-et-Labrador, leur est pratiquement interdit.

La mairesse de Blanc-Sablon, Wanda Beaudoin, constate depuis des semaines l’impatience de ses concitoyens. Pendant que les Terre-Neuviens-et-Labradoriens débarquent abondamment dans leur municipalité par le traversier reliant les deux provinces, les Blanc-Sablonnais ne peuvent pas accéder à l’île, sauf exception.

L’accès à des services de santé, comme l’optométrie ou l’orthodontie, ou à un vétérinaire à Terre-Neuve-et-Labrador est plus difficile que jamais pour les citoyens de Blanc-Sablon.

Ils sont habitués à se rendre sur l’île de Terre-Neuve, accessible par traversier en moins de deux heures, plutôt que d’obtenir ces services à Sept-Îles.

La frontière fermée crée une vague d’insatisfactions sur la Basse-Côte-Nord, alimentée par une présence accrue de Terre-Neuviens-et-Labradoriens qui, eux, bénéficient d’un accès sans contrainte au Québec.

«On travaille très fort pour essayer de supporter notre population et garder les tensions basses parce qu’on ne veut pas qu’il y ait des crises. Terre-Neuve, c’est nos voisins, on a toujours eu de bons contacts, mais on sent que la tension monte et elle monte vite», a indiqué la mairesse Beaudoin à TVA Nouvelles.

Des demandes ont été adressées au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et des échanges se sont tenus entre les directions de santé publique des deux provinces, sans résultat.

La députée de Duplessis, Lorraine Richard, a interpellé le cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes, Sonia Lebel. Elle craint une détérioration des relations entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador, et les impacts financiers sur les citoyens.

«On ne semble pas comprendre nécessairement la réalité des gens de la Base-Côte-Nord. C’est vraiment une population qui est prise en otage. Ce n’est pas facile s’ils doivent consommer des services du côté de Sept-Îles. Les coûts de transport aérien sont très élevés», a dit Lorraine Richard.

Au cabinet du ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, on indique être en contact avec les élus de la Basse-Côte-Nord et comprendre le problème.

Actuellement, le contexte politique de Terre-Neuve-et-Labrador, avec la démission récente du premier ministre Dwight Ball, ne permet pas d’espérer l’ouverture à court terme de la frontière avec le Québec.