Meurtre d’une ado non résolu depuis 15 ans

Quinze ans après l’assassinat de sa fille de 17 ans dans le Centre-du-Québec, une mère de famille conserve toujours l’espoir que les autorités mettront un jour la main au collet de celui qui lui a enlevé son « rayon de soleil ».

« Je n’ai jamais perdu l’espérance que, UN JOUR, ils le coincent », souffle Françoise Riffou, 15 ans jour pour jour après que sa fille Marie-Pier Bouchard a été aperçue vivante pour la dernière fois, le 21 août 2005.

Cette nuit-là, après une soirée entre amis au bar L’Évasion, à Victoriaville, l’adolescente aux yeux bruns et à la chevelure rousse a demandé à une copine de l’attendre quelques minutes à la sortie de l’établissement.

Elle s’est alors aventurée vers le stationnement situé à l’arrière du bâtiment du boulevard des Bois-Francs.

Ce serait vraisemblablement à cet endroit que l’adolescente a été enlevée, car elle n’en est jamais revenue.

« Elle a été kidnappée, violée, puis étranglée », énumère avec froideur sa mère de 66 ans, qui habitait en Gaspésie à l’époque.

Cette dernière était toutefois en bons termes avec son ex-conjoint et père de leurs trois enfants.

Le lendemain de la disparition de Marie-Pier, l’amie qui l’accompagnait a alerté la police pour l’informer que celle-ci manquait à l’appel.

Malgré les recherches, la jeune femme demeurait introuvable.

Son sac à main a été trouvé deux mois plus tard, à Compton, en Estrie, possiblement après avoir été projeté hors d’un véhicule en mouvement.

Puis un peu moins d’un an plus tard, le 29 juillet 2006, deux enfants qui s’amusaient près d’un boisé à proximité du 2e rang, à Warwick, ont découvert sa dépouille.

Le corps se trouvait à moins d’une vingtaine de kilomètres du lieu de sa disparition.

Vie de douleur

« Elle a dû passer les quatre saisons là, les jeans baissés aux chevilles. On ne fait même pas ça à un animal. Ça prend des chiens pour faire ça, enrage encore Mme Riffou. C’est terrible. C’est une douleur qu’on traîne toute une vie. »

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont rapporté au Journal à l’époque qu’ils croyaient que l’agresseur pouvait faire partie de l’entourage de la victime.

Des témoignages sous hypnose, des tests polygraphiques ainsi que des analyses d’ADN n’ont cependant pas été suffisants jusqu’à présent pour que les autorités puissent passer les menottes à un suspect.

La SQ assure que cette enquête est toujours « active », mais se fait peu bavarde quant à ses développements.

« Chaque information supplémentaire sera analysée par les enquêteurs spécialisés dans ce type de cas, affirme le lieutenant Hugo Fournier. On invite les gens à communiquer avec nous. »

Quelqu’un, quelque part...

« Quelqu’un, quelque part, sait quelque chose qui va faire avancer l’enquête... On ne sait jamais », ajoute Françoise Riffou, optimiste.

Celle-ci n’a toutefois jamais été pleinement satisfaite des démarches qui ont été effectuées afin de démystifier le scabreux homicide dont sa fille a été la cible.

« Ç’a été traité comme une fugue, mais ce n’était pas ça du tout. Marie-Pier, c’était notre rayon de soleil. Elle était bonne à l’école, avait deux emplois et rêvait de devenir vétérinaire. Elle n’aura jamais pu réaliser son rêve », déplore la mère de famille qui est aujourd’hui, de surcroît, aux prises avec des problèmes de santé.

« Ce dont j’ai manqué le plus, c’est de sa présence. Il n’y a pas de mots. Elle m’a emportée avec elle. On lui a enlevé sa vie comme ça, et moi, on m’a privée de ma fille », conclut-elle.