Nouvelle plateforme web plus intuitive pour Alloprof

Alloprof vient de mettre en ligne une plateforme web renouvelée et plus intuitive qui, croit-on, lui permettra de doubler le nombre d’accompagnements d’élèves et de parents au cours des prochaines années.

L’organisme d’aide aux devoirs a pour objectif de soutenir 80 % des élèves québécois d’ici trois ans, soit 25 % plus d’élèves qu’en ce moment.

Alloprof souhaite ainsi comptabiliser jusqu’à 100 millions d’accompagnements d’élèves et de parents chaque année, comparativement à 47 millions en 2019-2020. Il s’agirait alors d’une croissance appréciable de 113 %.

Il a fallu un an pour piloter cette refonte, qui tombe à point à l’aube d’une rentrée peu ordinaire marquée par la pandémie de COVID-19.

Le site, qui a maintenant pour visage du taquin personnage Flo, est accessible à l’adresse www.alloprof.qc.ca. Il peut être consulté via un ordinateur ou un appareil mobile.

Il intègre un outil de recherche guidée permettant de faciliter la recherche de sujets, de contenus, de matières et d’exercices, selon l’organisme, qui a aussi misé sur des recommandations de contenus propres au profil de l’utilisateur.

Alloprof explique de plus que la navigation et l’ergonomie ont été simplifiées afin que l’apprentissage soit «encore plus intuitif».

«Ce que l’on souhaite, c’est que les importantes améliorations mises en place contribuent à l'augmentation de la réussite scolaire des élèves», a dit Sandrine Faust, directrice générale et cofondatrice d’Alloprof.

«Les jeunes apprennent tous à leur manière, et ces nouvelles fonctionnalités promettent d'accroître la capacité de la plateforme à personnaliser l'expérience de l'apprentissage et donc de doubler l’utilisation des services d’Alloprof d’ici trois ans», a-t-elle enchaîné.

«De toute évidence, le numérique a un rôle à jouer dans la formation des élèves, et ce rôle est appelé à grandir dans les mois et années à venir», a indiqué pour sa part le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

«Par ailleurs, nous avons pour nos jeunes des objectifs ambitieux de taux de diplomation et de développement de leur compétence numérique, a poursuivi le ministre. Au Québec, Alloprof est déjà présent dans ces deux sphères avec un site web riche, alimenté par des enseignants, vers lequel se tournent naturellement des centaines de milliers de jeunes et de parents pour consolider les apprentissages.»