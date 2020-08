Sondage: conservateurs et libéraux nez à nez

L’effet COVID s’estompe pour les libéraux de Justin Trudeau, plombés par l’affaire WE Charity, selon un nouveau sondage qui met le parti du premier ministre au coude-à-coude avec les conservateurs.

Le premier ministre Trudeau pensait peut-être que la démission de son ministre des Finances, Bill Morneau, allait lui permettre de retrouver le niveau qu’il avait atteint dans les intentions de vote au plus fort de la pandémie, mais pour l’instant, c’est le contraire qui se dessine.

La firme Ipsos a réalisé son plus récent coup de sonde le 17 août, quelques heures avant la démission de Bill Morneau, et le 18 août, soit le lendemain. En comparant les résultats obtenus les deux jours, on peut être tenté de croire que les libéraux ont perdu des plumes au profit des conservateurs à la suite du départ du riche homme d’affaires torontois du gouvernement.

Lundi, 36 % des Canadiens sondés disaient appuyer le Parti libéral et 31 % se rangeaient derrière les conservateurs. La tendance a quelque peu changé mardi, alors que l’écart entre les deux formations politiques s’était rétréci à deux points.

Une fois les 2000 réponses compilées, les libéraux de Justin Trudeau pointent finalement à 35 % contre 32 % pour les conservateurs, une différence dans la marge d’erreur.

Alors que le nom du prochain chef du Parti conservateur ne sera connu que dimanche, le résultat de ce coup de sonde laisse présager une élection serrée en automne si jamais le gouvernement venait à tomber à l’issue d'un vote de confiance sur le discours du Trône le 23 septembre prochain.

WE Charity

Afin de se préparer à cet exercice, le premier ministre a prorogé la session parlementaire, ce qui a notamment eu pour effet de suspendre la commission parlementaire qui était en train de faire la lumière sur l’affaire WE Charity.

Ce scandale fait visiblement mal au gouvernement Trudeau, toujours selon l’enquête d’opinion d’Ipsos. En effet, 56 % des Canadiens sont d’avis que cette histoire prouve que Justin Trudeau et son gouvernement sont corrompus.

Sur une note peut-être plus optimiste pour le chef libéral: plus de 60 % des personnes interrogées croient que, même si des erreurs ont été commises, il est temps de passer à autre chose.

WE Charity est cet organisme de bienfaisance qui a obtenu un contrat sans appel d’offres pour gérer un programme de bourses visant à récompenser le bénévolat étudiant. Or, il a ensuite été démontré que le clan Trudeau et la famille de Bill Morneau avaient des liens très étroits avec cette organisation.

We Charity s’est retiré, mais l’affaire continue de faire couler beaucoup d’encre.

Aucun grand perdant

À ce contexte agité s’ajoute la gestion de la crise sanitaire, et pour réussir la relance économique, le Parti libéral continue d’être la formation politique dans laquelle les Canadiens ont le plus confiance, à 35 % contre 30 % pour les conservateurs.

Cette conjoncture politique très particulière ne fait plonger aucun des partis présents aux Communes. Le NPD et le Bloc québécois réussissent eux aussi à se maintenir à leur niveau du scrutin 2019.

Si des élections avaient eu lieu cette semaine, le parti d’Yves-François Blanchet aurait obtenu environ 30 % des suffrages au Québec.