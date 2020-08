Trump avertit que le résultat de l’élection pourrait tarder à être connu

Le président américain Donald Trump a mis en garde vendredi qu’il faudrait peut-être des semaines, voire des mois, pour connaître le résultat du scrutin du 3 novembre qui l’opposera au démocrate Joe Biden.

En pleine polémique sur la poste et face aux inquiétudes qu’un afflux extraordinaire de votes par correspondance, dû à la pandémie de COVID-19, puisse déborder les organisateurs du scrutin, le républicain martèle depuis des semaines que le résultats très attendu pourrait être retardé.

« On n’aura jamais un résultat de l’élection le 3 novembre », a-t-il déclaré vendredi lors d’un discours près de Washington. « On ne va selon moi pas pouvoir savoir comment se termine cette élection pendant des semaines, des mois, peut-être jamais ».

À la traîne dans les sondages derrière Joe Biden, Donald Trump accuse les démocrates de pousser au vote par correspondance pour pouvoir manipuler les résultats.

Mais il a aussi évoqué un problème logistique si le nombre de bulletins envoyés par courrier explosait comme attendu, dans ce pays à l’histoire déjà marquée par des résultats controversés et de longues journées de comptage.

« Nous n’y sommes pas préparés, 51 millions de bulletins. Cela va être extrêmement humiliant pour notre pays », a ajouté le président américain. « C’est un problème très grave pour la démocratie ».

Mercredi, un haut responsable américain chargé de protéger l’intégrité du scrutin a confié que sa plus grand inquiétude portait non pas sur une possible ingérence étrangère avant l’élection, mais après le vote du 3 novembre.

Si les tentatives d’influence de la Russie, de la Chine, de l’Iran et d’autres pendant la campagne le préoccupent aussi, William Evanina, directeur du Centre national du contre-renseignement et de la sécurité (NCSC) s’est dit « inquiet à partir du jour de l’élection ».

« Nous devons nous préparer, en tant que nation, à ce que notre élection ne soit pas décidée le 3 novembre », a-t-il ajouté.