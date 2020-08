Un chauffard écope de 17 mois de prison

Un jeune chauffard qui a enclenché une course-poursuite au centre-ville de Montréal, ayant pris fin lorsqu’un automobiliste a sacrifié sa Mercedes pour sauver plusieurs piétons, a écopé vendredi de 17 mois de prison.

« Samuel Tremblay a foncé [dans la Mercedes] sans ralentir... Après, durant le transport vers l’hôpital, il a spontanément dit avoir pris du Xanax et du GHB », a résumé la procureure de la Couronne Nancy Delorme, au palais de justice de Montréal.

Nonchalant, l’accusé de 20 ans n’a pas semblé perturbé quand la procureure a relaté les crimes qui ont mené à son arrestation le 12 novembre dernier.

Le tout a commencé la veille, lorsqu’il a volé la voiture d’une femme qui mettait de l’essence à une station-service sur la Rive-Sud.

Tremblay a ensuite abandonné ce véhicule pour en voler un autre et revenir à Montréal.

Il a dormi dans le véhicule avec un ami et lorsque ce dernier est parti le lendemain, Tremblay en a remis quand des policiers ont voulu l’intercepter, car il faisait déraper la voiture volée.

Sens inverse

« Son regard était vide et absent, il ne voulait pas se ranger, a expliqué la Couronne. Quand une autopatrouille s’est approchée, il a foncé deux fois dedans. Il a dû être mis en joue, mais il a pris la fuite en roulant à sens inverse. »

Tremblay a été pourchassé par les policiers sur le boulevard René-Lévesque et fonçait vers une intersection où traversaient des piétons. Mais heureusement, le Montréalais Erick Marciano s’est interposé avec sa propre voiture, mettant fin à la poursuite.

Interdiction de conduire

« Une fois dans l’ambulance [Tremblay] n’était pas très coopératif. Il était arrogant », a noté la Couronne en rappelant que Tremblay était alors sous le coup d’une interdiction de conduire.

La mère de l’accusé avait assuré aux médias que son fils a des problèmes de santé mentale et qu’il a été abandonné par le système une fois devenu majeur, mais cela n’a jamais été mentionné en cour vendredi.

La trame narrative indique plutôt que Tremblay a agi sous l’effet du Xanax et du GHB.

Surnommé « la drogue du viol », le GHB est également utilisé volontairement, à des fins récréatives.

En plus de la peine de prison, il a écopé de deux ans de probation et d’une interdiction de conduire de cinq ans. Compte tenu de la détention préventive, il lui reste trois mois et demi à purger.