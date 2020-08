Un fermier découvre un coffre-fort au milieu de son champ

Un fermier de l’État de New York a découvert un imposant et vieux coffre-fort au beau milieu de son champ sur lequel on avait collé une mystérieuse note.

Le coffre visiblement ancien doit peser entre 500 et 600 livres. La note apposée dessus explique que celui qui arrivera à l’ouvrir pourra garder le contenu.

Dans cette petite municipalité, les nouvelles vont vite. Il n’a donc pas fallu beaucoup de temps avant que le champ de Kirk Mathes soit visité par des curieux.

«Ils ont pris une masse et ils ont frappé le cadran et la poignée. Ils ont aussi essayé de jouer avec les charnières», raconte le fermier.

Celui-ci n’a aucune idée à savoir comment le coffre a pu arriver là. Mais ce qui intéresse les gens, c’est surtout ce qu’il contient.

«Mon opinion, c’est de laisser planer le mystère. Si on l’ouvre, le spectacle est fini. Dans les temps qui courent, c’est peut-être mieux d’offrir une distraction à ceux qui ont des problèmes et de leur offrir quelque chose à parler», ajoute M. Mathes.

Pour l’instant, le fermier a décidé de cacher le coffre où personne ne pourra le trouver.