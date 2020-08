Une enseignante offre un rein à la mère d’un de ses élèves

Une enseignante d’une école primaire aux États-Unis fera don d’un rein à la mère d’un de ses élèves.

Misty Byrd, qui enseigne l’art à l’école primaire Wilder de Springfield, au Missouri, explique à CNN faire ce geste par pur amour.

«La raison principale pour laquelle je le fais et que j'en parle, c'est parce que je veux que mes élèves sachent qu'il y a de la gentillesse partout. Il y a des moyens d'être bon. Vous n'êtes pas obligé de donner un organe, vous n'êtes pas obligé d'y aller grand, mais vous pouvez faire preuve de gentillesse en aidant un ami qui se sent seul ou en étant plus patient et en pratiquant la tolérance», raconte Mme Byrd.

La femme dit avoir eu la chance de créer des liens uniques avec ses élèves puisqu’elle les accompagne dès la maternelle jusqu’à la fin du cycle primaire.

«J’aime mes élèves. J’ai la chance de les voir arriver tout petits et de le voir grandir», lance Misty Byrd.

Parmi eux, il y a le jeune Fisher, dont la mère Shannon Croney souffre d’insuffisance rénale.

Lorsque Mme Byrd a su qu’elle Mme Croney avait besoin d’un rein, elle n’a pas hésité un instant.

«Je ne pense pas en avoir parlé à ma famille avant de savoir que mon rein était compatible», enchaîne Mme Byrd.

Shanon Croney peine encore à y croire, mais elle est surtout remplie de gratitude.

«Je suis reconnaissante du simple fait qu’elle ait été faire des tests. Je ne pouvais m’imaginer qu’elle serait compatible et qu’elle irait de l’avant avec la procédure», lance Shannon Croney.