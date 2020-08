«Bill & Ted Face the Music»: c'est reparti!

Le duo composé de Keanu Reeves et Alex Winter revient en force pour la troisième fois. Une fois de plus, sa musique va sauver le monde et tout l’univers...

En 1989, ils étaient des «Excellentes aventures de Bill et Ted» et on les a retrouvés en 1991 dans «La prétendue aventure de Bill et Ted». Bill (Alex Winter) et Ted (Keanu Reeves) ont grandi ou plus exactement mûri. Ils sont désormais pères. Billie (Brigette Lundy-Paine) est la fille de Ted et d’Elizabeth (Erinn Hayes), Thea (Samara Weaving) est celle de Bill et Joanna (Jayma Hays). Un visiteur venu du futur les prévient: ils doivent absolument composer une chanson pour sauver la Terre. «Ils sont en danger», de dire Alex Winter dans les pages de «Parade».

«Cela reste un petit film indépendant, a souligné Keanu Reeves à "Total Film". Ça fait partie du charme! Ce film est fidèle à l’esprit des deux premiers. On y trouve donc des apparitions surprises, des références à des personnages musicaux d’importance... Je ne veux pas trop en dire, mais l’esprit, y compris dans la trame sonore, est là. C’est bel et bien un "Bill et Ted".»

Pas sérieux du tout

Réalisé par Dean Parisot («Red 2») avec un budget de 25 millions $ US, «Bill & Ted Face the Music» est une comédie assumée. «Je dirais que nous avons bénéficié du même budget que pour un pilote de série télévisée, a lancé le cinéaste. Pour ce prix, nous avons dû faire un film qui se déroule en enfer, dans lequel nous mettons en scène la destruction de l’espace temps... et de pas mal de prothèses.»

«La logistique a été difficile. Ce qui a rendu le tout plus simple est que toutes les personnes avec lesquelles je travaille depuis des années, des artistes qui possèdent tous une collection incroyable de récompenses, ont accepté des baisses de salaire peu communes et ont tout fait pour que ce projet voit le jour.»

Le duo, et les films précédents, sont désormais cultes. Un succès que Keanu Reeves a expliqué ainsi: «Il y a une originalité au scénario, aux mots et aux voix de ces personnages possédant une amitié, une sincérité et une volonté de fer. Ils sont intelligents et ont un cœur. Ils sont drôles et uniques.»

Pour Alex Winter, «c’est la dichotomie entre le langage très élégant et les personnages très enfantins. Les scénaristes et les producteurs avaient trouvé, à l’époque, particulièrement amusant d’écrire de manière aussi sérieuse. Et comme le premier film contient beaucoup d’éléments et énormément de personnages, il bouge.»

Évolution?

«Nous n’avons pas du tout essayé de jouer nos personnages comme s’ils étaient encore des adolescents. Ils sont désormais mariés et sont pères de famille. Ce film parle de famille, mais sans être un drame. Leur manière d’être l’un avec l’autre ainsi qu’avec leurs proches a évolué d’une manière très intelligente, très sincère et vraiment authentique», a répondu Keanu Reeves lorsqu’on lui a demandé si Ted avait changé.

«Le public les reconnaîtra immédiatement. Ils ne se sont pas transformés. Lorsqu’on prend deux personnages incontrôlables et persévérants plus vieux, et qu’on les place devant de grands défis, ils doivent également se confronter aux réalités de la vie. La base comique vient de là», a dit Alex Winter.

«Bill & Ted Face the Music» prend l’affiche le 28 août à travers la province.