COVID-19: plus de 100 cas supplémentaires en Ontario et au Québec

L’Ontario et le Québec ont recensé plus de 100 cas chacun de la maladie à coronavirus, samedi.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Rome face à un record de nouveaux cas de la COVID-19

• À lire aussi: Colombie-Britannique: des amendes de 2000 $ aux organisateurs de grands rassemblements

L’Ontario a signalé 108 infections et un décès supplémentaires. La province la plus populeuse au pays compte à ce jour 41 287 malades et 2797 pertes de vie. Elle a mené plus de 2,7 millions de prélèvements, incluant les 28 656 faits en date du 21 août.

Le Québec, pour sa part, a comptabilisé 104 nouveaux cas et six décès de plus, dont trois qui sont survenus entre le 15 et le 20 août et un qui s’est produit avant le 15 août. La Belle Province affiche de loin le pire bilan au Canada, avec 61 599 cas et 5739 morts. Plus de 1,5 million de prélèvements ont été effectués depuis le début de la pandémie, incluant les 15 950 remontant au 20 août.

Parlant de dépistage, l’administratrice en chef de la santé publique au Canada, la Dre Theresa Tam, a révélé samedi que le pays réalise en moyenne plus de 48 000 tests par jour.

«À l'heure actuelle, le dépistage en laboratoire se poursuit à un rythme élevé; on compte en moyenne 48 714 personnes dépistées par jour, et le pourcentage d'entre elles qui obtiennent un résultat de dépistage positif demeure faible», a-t-elle indiqué dans sa déclaration quotidienne.

«Ce dernier pourcentage indique que notre surveillance demeure très sensible: beaucoup de personnes sont dépistées pour découvrir les cas d'infection, a-t-elle ajouté. Le pourcentage de personnes ayant obtenu un résultat de dépistage de la COVID-19 positif au cours des sept derniers jours était de 0,8 %, ce qui signifie qu'en moyenne un cas est détecté par tranche de 125 personnes dépistées alors que nous poursuivons une surveillance à vaste portée dans le but de trouver les cas et d'enrayer toute transmission.»

Soulignons que la Nouvelle-Écosse a signalé une seule contamination, samedi, pour un total jusqu’ici de 1078 cas.

En début d’après-midi, le Canada comptait au total de 124 585 cas (+213) depuis le début de la crise. Sept décès supplémentaires sont venus assombrir le triste bilan à 9071 morts.

La situation au Canada:

Québec: 61 599 cas (5739 décès)

Ontario: 41 287 cas (2797 décès)

Alberta: 12 748 cas (230 décès)

Colombie-Britannique: 4915 cas (202 décès)

Saskatchewan: 1595 cas (22 décès)

Nouvelle-Écosse: 1078 cas (64 décès)

Manitoba: 830 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 188 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 44 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 124 585 cas (9071 décès)