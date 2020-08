Des Québécois demeurent sur le qui-vive en Californie

Des Québécois en Californie cloîtrés chez eux en raison de feux de forêt historiques envisagent le pire alors que la foudre pourrait encore frapper dans les prochains jours et provoquer d’autres brasiers.

Pour la première fois en 21 ans, Louison Labeaume se prépare à évacuer son domicile en cas d’urgence.

« S’il faut que je m’en aille, j’aime autant savoir que je ne laisse rien derrière qui me tient vraiment à cœur », explique le petit frère du maire de Québec, Régis Labeaume.

Depuis la fenêtre de sa maison, située dans l’est de la baie de San Francisco, le Californien d’adoption aperçoit des collines recouvertes de foin jaune.

« Tout ça, c’est du combustible. C’est sec et prêt à brûler », s’inquiète-t-il, surtout que de nouveaux orages sont attendus d’ici mardi.

Au total, plus de 119 000 personnes ont déjà dû quitter leur maison depuis le début des feux de forêt, démarrés après une série d’orages qui a frappé la Californie de plus de 12 000 éclairs.

Ces incendies ont fait au moins cinq morts.

Samedi, les brasiers continuaient de ravager le nord de la Californie, favorisés par les conditions climatiques qui devraient se détériorer.

Le service météorologique américain, le National Weather Service, a prévenu que « la foudre allait probablement provoquer de nouveaux feux dans la région, y compris dans des zones reculées » dans les prochains jours.

Nuage de fumée

Dans le nord de l’État, la fumée des incendies est perceptible à des kilomètres à la ronde, affectant la qualité de l’air depuis plusieurs jours.

À San Jose, au sud-est de San Francisco, l’indice de la qualité de l’air a atteint 225, vendredi dernier.

« À 100-150, c’est déplaisant, mais au-delà de 200, on reste en dedans sans poser de questions », affirme Christian Plante, qui habite la Californie depuis 20 ans.

Même scénario à Palo Alto, où Louis Draper ne prévoyait pas sortir à l’extérieur plus de cinq minutes samedi en raison de la pollution des brasiers.

Film de cendre

Dans la région de Sacramento, un film de cendre recouvrait toutes les surfaces extérieures samedi matin, témoigne Josée Savard.

L’incendie le plus près de chez elle, le LNU Lightning Complex, brûle pourtant à plus de 50 km de là. Il est désormais le deuxième feu le plus dévastateur de l’histoire de la Californie, avec plus de 127 000 hectares détruits.

« On a les feux. On a la COVID. On n’a pas de tremblement de terre en ce moment, mais c’est tout ce qu’il nous manque », lance M. Draper.

– Avec l’Agence France-Presse