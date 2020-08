Plus de 800 000 morts de la COVID-19 dans le monde

Le bilan de la pandémie de nouveau coronavirus a dépassé samedi les 800 000 morts, selon un comptage de l'AFP, au moment où de nombreux pays dans le monde sont confrontés à une flambée de nouveaux cas et multiplient les restrictions.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé vendredi espérer «en terminer avec cette pandémie en moins de deux ans».

«Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de deux ans. Surtout si nous pouvons unir nos efforts (...) et en utilisant au maximum les outils disponibles et en espérant que nous pourrons avoir des outils supplémentaires comme les vaccins, je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que (lors de) la grippe (espagnole) de 1918», a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Celle-ci avait décimé 50 millions de personnes de 1918 à 1920, lorsque la malnutrition et la tuberculose rendaient d'autant plus fragile la population.

L'OMS a aussi préconisé «le port du masque aux enfants âgés de 12 ans et plus dans les mêmes conditions que les adultes».

«Dans notre situation actuelle, (...) le virus a plus de chances de se propager», a souligné le chef de l'OMS. «Mais nous avons l'avantage de disposer de meilleures technologies (...) Et nous savons comment l'arrêter».

Mais d'ici là, le nombre de morts et de malades continue d'augmenter à travers le monde.

Au total, plus de 800 000 décès ont été recensés dans le monde sur plus de 23 003 079 cas déclarés, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT.

L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus touchée avec plus de 254 897 morts, et plus de la moitié des décès mondiaux de la COVID-19 ont été enregistrés dans quatre pays : les États-Unis (plus de 175 416), le Brésil (plus de 113 358), le Mexique (plus de 59 610) et l'Inde (plus de 55 794).

Le nombre de morts dus à la COVID-19 a doublé depuis le 6 juin et plus de 100 000 nouveaux morts ont été recensés en 17 jours, depuis le 5 août.

Un retour à la normale semble donc bien lointain, en dépit de l'optimisme affiché vendredi par l'OMS.

Aller au musée, assister à un match de soccer ou un concert reste compliqué, voire interdit dans de nombreux pays.

En Allemagne, où les grands rassemblements restent interdits jusqu'à fin octobre au moins, l'université de Halle a entamé samedi une expérience grandeur nature, avec 4000 participants, pour déterminer quelle pourrait être la meilleure configuration possible pour organiser des concerts en vue d'éviter des contaminations.

Un chanteur pop célèbre en Allemagne, Tim Bendzko, a accepté de se prêter à ce test en donnant dans la journée trois concerts dans différentes configurations à Leipzig.