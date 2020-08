Rentrée scolaire: environ 2000$ en frais pour l’école publique

La rentrée scolaire est synonyme de dépenses importantes pour les familles québécoises. Tour d’horizon des sommes que vous devrez débourser pour vos enfants au primaire et au secondaire, au public ou au privé.

• À lire aussi: Les éclosions inévitables dans les écoles

ENSEIGNEMENT PUBLIC

- Les services éducatifs sont gratuits, au primaire et au secondaire. Cela inclut services d’enseignement, services éducatifs complémentaires et divers frais administratifs (ouverture de dossier, sélection, administration d’épreuves).

- En revanche, il vous faudra payer pour les services dispensés dans le cadre de projets pédagogiques particuliers, comme les programmes sports-études, arts-études, éducation internationale, concentration et profil. Les frais varient grandement en fonction du projet et de l’établissement, de quelques centaines à quelques milliers de dollars. Le hockey et le ski alpin sont particulièrement onéreux.

- Les manuels scolaires et le matériel didactique (photocopies, tablettes, ordinateurs, etc.) sont fournis gratuitement par les établissements scolaires. Mais vous devrez payer pour les documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe (environ 100 $), les fournitures scolaires (crayons, gomme, agendas, cahiers, sacs d’école : environ 150 $ à 200 $), les uniformes (au moins 150 $), vêtements d’éducation physique et chaussures de sport (150 $ à 300 $), calculatrices, cadenas, etc.

- Le transport scolaire pour l’entrée et la sortie est gratuit si l’élève répond aux critères concernant la distance de marche. Sinon, il devra prendre le transport en commun lorsqu’il est accessible (prix variables selon les municipalités).

- Les frais de services de garde sont de 8,35 $ par jour pour une fréquentation régulière, incluant généralement la surveillance durant le dîner (sinon compter 175 $). Si la fréquentation est sporadique, les prix peuvent grimper rapidement, jusqu’à 22 $ par jour, note Kévin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec.

- Les sorties pédagogiques sont gratuites lorsqu’elles sont obligatoires. Si elles sont facultatives, les frais peuvent varier de quelques dollars à 40 $ environ.

COÛT UNE ANNÉE DE SCOLARITÉ*

Documents et cahiers 100 $

Fournitures scolaires 200 $

Uniforme 150 $

Vêtements et chaussures d’éducation physique 300 $

Services de garde (fréquentation régulière pour 180 jours de classe) 1503 $

TOTAL 2253 $

*ce montant est approximatif et ne comprend pas les sorties pédagogiques payantes, la surveillance pendant le dîner, ni les coûts reliés aux programmes particuliers, sports-études ou arts-études).

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

- Les frais de scolarité varient grandement d’un établissement à l’autre. Pour l’année scolaire 2020-2021, le maximum est fixé à 3735 $ pour le primaire et 4793 $ pour le secondaire, indique Geneviève Beauvais, directrice des communications de la Fédération des établissements d’enseignement privés. La plupart des écoles facturent toutefois moins que ce maximum. Du côté des écoles privées non subventionnées, les frais sont de 5000 $ à 15 000 $ par an, et peuvent parfois grimper à plus de 25 000 $.

- On doit prévoir des frais supplémentaires de quelques centaines (soccer) à plusieurs milliers de dollars (ski alpin, hockey) pour les programmes particuliers (sports-études, arts-études, etc.).

- Le maximum de frais d’inscription est de 200 $. Il faut ajouter les frais afférents : services de garde (variables selon les écoles et le nombre d’heures utilisées), la surveillance pendant le dîner (variable, certaines ne la facturent pas).

- Les manuels scolaires et le matériel didactique peuvent coûter plusieurs centaines de dollars, au moins 500 $, souvent plus s’il faut inclure tablette ou ordinateur portable. Opter pour des livres usagés peut considérablement réduire la facture. Il y a aussi les fournitures scolaires (crayons, gomme, cahiers, sacs d’école : environ 150 $ à 200 $), les uniformes (150 $ et plus), les vêtements d’éducation physique et les chaussures de sport (150 $ et plus), calculatrices, cadenas, etc.

- Divers frais afférents (agenda, assurance, photocopies, vie étudiante, sorties éducatives, etc.) : 200 $ à 900 $.

- Le coût du transport scolaire est variable, comptez environ 1000 $.

COÛT UNE ANNÉE DE SCOLARITÉ*

Frais d’inscription 200 $

Frais de scolarité (maximum)

Primaire 3735 $

Secondaire 4793 $

Manuels scolaires et matériel didactique 500 $

Fournitures scolaires 200 $

Uniforme 150 $

Vêtements et chaussures d’éducation physique 300 $

Transport scolaire 1000 $

TOTAL

Primaire 6085 $

Secondaire 7143 $

* ces montants sont approximatifs et ne comprennent pas les services de garde, la surveillance de dîner, le coût d’un iPad ou ordinateur portable, les frais afférents, ni les coûts reliés aux programmes particuliers, sports-études ou arts-études

RAPPELS UTILES

Dans le réseau public, les articles relatifs à la santé, l’hygiène et la salubrité sont fournis gratuitement par les établissements. Cela inclut les mouchoirs en papier, les lingettes, mais pas les couvre-visages qui, eux, sont considérés comme faisant partie de l’habillement et devront être payés par les parents.

Les écoles privées subventionnées sont des OSBL. L’argent reçu du gouvernement et des parents doit être réinvesti dans la mission éducative de l’école. Environ 6000 élèves du privé reçoivent de l’aide financière de la fondation de leur établissement pour couvrir les frais de scolarité.

Le gouvernement du Québec verse aux parents un supplément pour les aider à faire face aux frais engendrés par la rentrée scolaire. Cette année, le montant est de 104 $ par enfant et a été déposé en juillet, en même temps que l’Allocation famille.

Encore des interrogations sur ce qui est gratuit ou pas dans le réseau public ? Sur le site du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans la section Frais scolaires, vous trouverez un aide-mémoire qui résume ce qui est gratuit ou payant.